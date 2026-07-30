Candidatos já entregaram propostas vinculativas. O que se segue na privatização da TAP?

Quem apresentou propostas vinculativas? 1 de 6

Como esperado, os dois grupos que tinham apresentado propostas não-vinculativas foram também os que decidiram entrar na fase decisiva da privatização. Na quarta-feira à tarde, Lufthansa e Air France-KLM fizeram chegar as suas propostas à Parpública.

“A aquisição de uma participação minoritária inicial tem como objetivo estabelecer uma parceria de longo prazo entre o Grupo Lufthansa e a TAP Air Portugal, de forma a assegurar, de forma sustentável, o futuro de sucesso da TAP enquanto companhia aérea nacional de Portugal”, disse o grupo alemão.

“O que hoje apresentamos não é apenas uma proposta financeira para uma companhia aérea. É um plano estratégico ambicioso, de longo prazo, abrangente e completo, para a TAP e para Portugal como um todo”, destacou por sua vez o CEO do Grupo Air France-KLM, Benjamin Smith.

O grupo francês propõe “a abertura de novas instalações de manutenção aeronáutica em zonas-chave de Portugal” e anunciou que a Delta Airlines concorda com uma futura integração da TAP na parceria transatlântica que tem com a Air France-KLM.

Quer o preço oferecido pela TAP quer o plano estratégico proposto pelas duas companhias aéreas não foi divulgado.