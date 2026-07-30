Privatização da TAP

Candidatos já entregaram propostas vinculativas. O que se segue na privatização da TAP?

Lufthansa e Air France-KLM entregaram esta quarta-feira as propostas vinculativas para a privatização da TAP. A bola passa agora para a Parpública e para o Governo. Conheça os próximos passos.

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  1. Quem apresentou propostas vinculativas?

  2. O que tem de fazer a Parpública?

  3. Que critérios são usados para avaliar as propostas?

  4. Que decisões pode tomar o Governo?

  5. Quando se saberá quem é o novo parceiro privado da TAP?

  6. O processo termina aí?