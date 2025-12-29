Candidaturas aos cheques de elétricos e carregadores abrem hoje. Como funciona?

Que "cheques" são estes e para que me podem ser úteis? 1 de 10

O Governo lançou novamente a concurso verbas — um total de 17,6 milhões — que quer destinar a apoiar aqueles que queiram apostar em mobilidade elétrica, que vai desde veículos elétricos a bicicletas convencionais, passando pelos carregadores de carros elétricos. Os cheques vão até 5.000 euros.

Estes cheques estão disponíveis para famílias e “pessoas coletivas”, como Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), autoridades de transportes e autarquias locais.

Pode pedir o apoio mesmo que a compra já tenha sido efetuada, desde que a tenha feito em data posterior a 1 de janeiro de 2025, inclusivé.

No caso de querer este benefício para ajudar na compra de um veículo elétrico, saiba que o apoio também é válido para carros adquiridos através de locação financeira, um sistema mais conhecido por leasing, desde que com a duração mínima de 24 meses e que o contrato tenha sido celebrado após 1 de janeiro de 2025. Deverá ser feita prova de que o beneficiário já está na posse do veículo.

Tem apenas de contar com duas restrições, ainda olhando para a categoria dos carros elétricos. Por um lado, só pode receber o valor caso envie ou tenha enviado para abate um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos, e tenha um comprovativo disso mesmo. Por outro lado, só lhe será atribuído um cheque para a compra de um carro elétrico caso o preço de aquisição, incluindo IVA e despesas associadas, vá até 38,5 mil euros. No caso de ter mais de cinco lugares, o valor pode ir até 55 mil euros.