Chega pode bloquear Orçamento na redação final? Sete respostas para perceber a polémica
Orçamento do Estado para 2027 foi aprovado em votação final global. O que podem e não podem fazer agora os partidos e o Presidente da República?Ver Descodificador
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O Orçamento do Estado para 2027 foi aprovado. É possível os partidos voltarem atrás?
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Após a aprovação, quais são os passos seguintes até o documento ser enviado para Belém?
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O Chega anunciou que vai exigir que a lista de bens isentos de IVA seja incluída na redação final. É possível?
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Qual é então a opção que André Ventura dispõe?
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O líder do Chega ameaçou opor-se à redação final do Orçamento. Quais são as consequências práticas?
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O Orçamento não fica, assim, bloqueado no Parlamento?
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Se Seguro decidir pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional há o risco do Orçamento não entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027?
Chega pode bloquear Orçamento na redação final? Sete respostas para perceber a polémica
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O Orçamento do Estado para 2027 foi aprovado. É possível os partidos voltarem atrás?
O Orçamento do Estado para 2027 foi aprovado em votação final global na terça-feira, com os votos favoráveis dos dois partidos que suportam o Governo (PSD e CDS-PP), a abstenção do PS e do JPP e os votos contra dos restantes partidos.
Depois da votação do documento em plenário não é possível voltar atrás, devendo-se seguir os passos em falta num processo legislativo considerado especial. Esta é uma lei de valor reforçado e subordinada à Lei de Enquadramento Orçamental.
Proxima Pergunta: Após a aprovação, quais são os passos seguintes até o documento ser enviado para Belém?
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Após a aprovação, quais são os passos seguintes até o documento ser enviado para Belém?
Depois da aprovação em votação final global, os serviços do Parlamento procedem àquilo que se designa como “redação final”, ou seja, a consolidação do texto legislativo. Isto porque o texto do Orçamento que entra no Parlamento pelo mão do Governo tem de ser alterado e adaptado para verter as propostas viabilizadas na especialidade.
É durante a redação final do Orçamento que os técnicos do Parlamento eliminam o que tenha sido rejeitado ou prejudicado da proposta de lei do Governo e acrescentam todas as propostas de alteração aprovadas nas votações da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) e em plenário, devido a avocações.
Proxima Pergunta: O Chega anunciou que vai exigir que a lista de bens isentos de IVA seja incluída na redação final. É possível?
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O Chega anunciou que vai exigir que a lista de bens isentos de IVA seja incluída na redação final. É possível?
O presidente do Chega, André Ventura, anunciou que o partido vai “votar contra” a redação final do Orçamento. Contudo, esta não é mais do que a consolidação e harmonização do texto que resulta após a especialidade.
É nesta altura que os serviços do Parlamento confirmam todas as votações de propostas, artigo a artigo, ocorridas durante a ‘maratona’ de votações das propostas de alteração dos partidos, que este ano superaram as 2.800, mas também a eventual eliminação ou fusa de alguma norma prevista na própria proposta de lei. Na prática, são verificados os conteúdos dispersos de cada iniciativa de alteração com ‘luz verde’, de modo a fazer os ajustamentos necessários para o documento final.
Os partidos não podem, após a aprovação do Orçamento, fazer alterações de fundo, sendo permitidos apenas aperfeiçoamentos na sistematização do texto, mediante deliberação sem votos contra na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Proxima Pergunta: Qual é então a opção que André Ventura dispõe?
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Qual é então a opção que André Ventura dispõe?
O partido de André Ventura anunciou que, além de se opor ao texto final caso não seja integrada uma uma lista de bens alimentares sobre os quais deve ser aplicado ‘IVA zero’ durante o próximo trimestre do próximo ano, irá entregar paralelamente uma iniciativa parlamentar já fora do processo orçamental com o mesmo teor, uma vez que o primeiro-ministro se recusou a definir os itens do cabaz.
Proxima Pergunta: O líder do Chega ameaçou opor-se à redação final do Orçamento. Quais são as consequências práticas?
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O líder do Chega ameaçou opor-se à redação final do Orçamento. Quais são as consequências práticas?
O partido de André Ventura pode apresentar objeções à redação do texto final durante a discussão da proposta dos serviços na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), mas estará apenas a discordar da harmonização do texto. Fazê-lo não significa na prática impedir o normal processo legislativo.
É, aliás, até comum que o Governo e os partidos apresentem aos serviços sugestões de ligeiras alterações técnicas. Contudo, para serem aceites será necessário consenso dos partidos. Caso não exista, os contributos não são integrados no projeto de decreto.
O regimento da Assembleia da República estipula um prazo de 15 dias para os serviços terminarem a redação final, estando a data final fixada este ano para 9 de dezembro.
Na prática, este segue depois para assinatura pelo Presidente da Assembleia da República de modo a assumir a forma de decreto da Assembleia, sendo publicado no Diário da mesma. Apenas depois disso é enviado para a Presidência da República.
Proxima Pergunta: O Orçamento não fica, assim, bloqueado no Parlamento?
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O Orçamento não fica, assim, bloqueado no Parlamento?
Não, o Orçamento do Estado para 2027 já está aprovado e o Chega discordar da redação final não impede que o mesmo seja enviado para Belém.
De acordo com o regimento, qualquer deputado pode apresentar reclamações contra inexatidões. O Presidente da Assembleia decide sobre as mesmas e, no limite, os deputados podem recorrer para plenário ou para a comissão permanente. Porém, o documento é enviado posteriormente na mesma para análise do Presidente da República.
Assim, a conclusão do processo legislativo orçamental pode ser atrasado, mas o Chega não tem poder de veto sobre o mesmo.
Proxima Pergunta: Se Seguro decidir pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional há o risco do Orçamento não entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027?
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Se Seguro decidir pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional há o risco do Orçamento não entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027?
O Presidente da República pode pedir a fiscalização preventiva do Orçamento ou, já depois deste entrar em vigor, a fiscalização sucessiva.
Como o ECO explica aqui, a partir da receção do diploma, o Presidente da República dispõe de oito dias para requerer a fiscalização preventiva, podendo selecionar as normas que considera problemáticas, não sendo obrigado a pedir a apreciação da constitucionalidade de todo o Orçamento. Porém, enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciar e não houver promulgação, o Orçamento não poderá entrar em vigor, pelo que António José Seguro poderá pedir ao Palácio de Ratton celeridade no processo. A Constituição estabelece um prazo de 25 dias para que os juízes se pronunciem, mas com a invocação de urgência os prazos podem ser encurtados.
Ainda assim, caso não haja decisão atempada, o país terá de ser gerido em duodécimos.
Contudo, o Presidente da República também pode promulgar o Orçamento do Estado e pedir a fiscalização sucessiva das normas em questão. Deste modo, a lei já estará em vigor.