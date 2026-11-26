O Chega anunciou que vai exigir que a lista de bens isentos de IVA seja incluída na redação final. É possível? 3 de 7

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou que o partido vai “votar contra” a redação final do Orçamento. Contudo, esta não é mais do que a consolidação e harmonização do texto que resulta após a especialidade.

É nesta altura que os serviços do Parlamento confirmam todas as votações de propostas, artigo a artigo, ocorridas durante a ‘maratona’ de votações das propostas de alteração dos partidos, que este ano superaram as 2.800, mas também a eventual eliminação ou fusa de alguma norma prevista na própria proposta de lei. Na prática, são verificados os conteúdos dispersos de cada iniciativa de alteração com ‘luz verde’, de modo a fazer os ajustamentos necessários para o documento final.

Os partidos não podem, após a aprovação do Orçamento, fazer alterações de fundo, sendo permitidos apenas aperfeiçoamentos na sistematização do texto, mediante deliberação sem votos contra na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.