Chegam ainda este ano e com retroativos. Saiba como obter os cheques para comprar elétricos

Em que condições posso ter cheque para um carro elétrico? Se já o comprei, tenho direito? Até que preço? É preciso enviar outro para abate? 4 de 11

Há três regras a ter em conta, se está à procura de um cheque para ajudar na compra de um ligeiro de passageiros 100% elétrico.

Primeiro, uma benesse: caso tenha feito a compra a partir de 1 de janeiro deste ano, pode candidatar-se ao cheque, que terá efeitos retroativos. O veículo tem também de ser novo, isto é, matriculado após a mesma data, 1 de janeiro.

Em segundo lugar, uma restrição: só pode receber o valor caso envie ou tenha enviado para abate um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos. Um dos documentos exigidos no ato de candidatura (ou dentro dos 90 dias seguintes), é, precisamente, o comprovativo do abate.

E em terceiro, um outro senão: só lhe será atribuído um cheque para a compra de um carro elétrico caso o preço de aquisição, incluindo IVA e despesas associadas, vá até 38,5 mil euros. No caso de ter mais de cinco lugares, o valor pode ir até 55 mil euros. As despesas associadas incluem despesas de legalização.