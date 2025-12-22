Energia

Chegam ainda este ano e com retroativos. Saiba como obter os cheques para comprar elétricos

Conheça as regras para obter 'cheques' que reduzem a fatura da compra do seu carro elétrico, bicicleta ou até carregador.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Quando e como posso candidatar-me aos 'cheques' para a compra de veículos sem emissões?

  2. Quanto dinheiro há para distribuir no âmbito deste concurso?

  3. De que valor são os cheques destinados a cada categoria?

  4. Em que condições posso ter cheque para um carro elétrico? Se já o comprei, tenho direito? Até que preço? É preciso enviar outro para abate?

  5. Há uma categoria que, desta vez, fica de fora. O que lhe acontece?

  6. São elegíveis trotinetas elétricas? E bicicletas para 'cross'?

  7. O que é uma bicicleta de carga?

  8. Posso candidatar-me a mais que um cheque?

  9. Depois de me candidatar, o que posso esperar? Quais os procedimentos?

  10. Até quando me posso candidatar?

  11. E se me candidatar mas não descontar o valor, o que acontece?