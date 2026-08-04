Energia

Chegaram os novos períodos horários de eletricidade. Saiba quais são e se compensam

O regulador da luz impôs alterações aos períodos considerados nas ofertas da luz, do bi-horário, no caso dos consumidores residenciais, ao tetra-horário, no caso das empresas. Conheça-as.

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  1. O que são os períodos que mudam?

  2. Quem é abrangido pela mudança?

  3. Porque é que os períodos estão a ser alterados?

  4. Mas afinal, quais são as mudanças para os clientes domésticos e pequenos negócios?

  5. E quais são as mudanças para clientes não residenciais?

  6. Os novos períodos dão benefícios na fatura?

  7. Como é que os consumidores podem tirar proveito dos diferentes períodos?

  8. Posso mudar quando quiser?

  9. Quando entram em vigor os novos períodos?