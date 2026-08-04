Chegaram os novos períodos horários de eletricidade. Saiba quais são e se compensam

O que são os períodos que mudam? 1 de 9

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou os novos períodos horários que serão aplicados às faturas de eletricidade em Portugal continental. Os períodos horários dividem o dia em diferentes faixas horárias, às quais correspondem preços de eletricidade distintos, de forma a atribuir diferentes preços pela utilização das redes elétricas (mais altos nas horas de maior utilização da rede e mais baixos nas horas de menor utilização da rede), incentivando um consumo mais eficiente.

Os consumidores domésticos dispõem, atualmente, de três tipos de opções tarifárias:

Simples: um único período durante o dia

um único período durante o dia Bi-horário: dois períodos durante o dia (fora-vazio e vazio)

dois períodos durante o dia (fora-vazio e vazio) Tri-horário: três períodos durante o dia (ponta, cheias e vazio)

Em paralelo, os clientes empresariais e industriais, dispõem de uma outra hipótese: o tarifário tetra-horário que, como o nome indica, divide o dia em quatro períodos: ponta, cheias, vazio normal e, finalmente, o super vazio.

Na opção tri-horária, o preço mais elevado verifica-se no período de ponta e o mais reduzido durante o período de vazio. Na opção bi-horária, o preço mais elevado verifica-se no período fora-vazio e o mais reduzido igualmente durante o período de vazio. Para os consumidores de maiores níveis de tensão, geralmente industriais, nas horas de ponta, o preço da energia é mais elevado. No período “super vazio” verificam-se os preços mais baixos.

Além de alterações nas horas dos períodos, também há mudanças nos chamados ciclos de contagem. Há dois:

Ciclo semanal – diferencia dias úteis, sábados e domingos, bem como a hora legal de inverno e de verão. Está disponível para todos os níveis de tensão

Ciclo diário – mantém os mesmos períodos horários em todos os dias da semana. Está apenas disponível para consumidores em baixa tensão (domésticos)