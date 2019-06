Como se podem candidatar os emigrantes a estes apoios? 4 de 7

De acordo com o projeto de portaria a que o ECO teve acesso, a candidatura aos apoios previstos deve ser feita através do portal online do IEFP, sendo aprovadas as candidaturas até ao limite da dotação orçamental, que está fixada nos 10 milhões de euros.

Na candidatura, o emigrante ou familiar deve disponibilizar:

Um documento comprovativo da situação de emigrante emitido por autoridade diplomática ou consular portuguesa;

Cópia do contrato de trabalho;

Declaração de não dívida ou autorização de consulta online da situação contributiva perante a AT.

Depois de ser aprovado, o emigrante deve ainda enviar ao IEFP o termo de aceitação e um comprovativo do seu IBAN, no prazo de dez dias. A esses documentos deve somar-se ainda o comprovativo de despesas efetuadas com viagens, com transporte de bens e com reconhecimento de qualificações.

“A falta de envio dos documentos previsto no número anterior, bem como o seu envio fora do prazo, salvo apresentação de motivo justificado que seja aceite, determina a caducidade da decisão de aprovação”, está fixado.