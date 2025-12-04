Como Bruxelas quer reduzir dependência de terras raras e outras matérias-primas da China

O que é o Plano de Ação RESourceEU e por que surge? 1 de 6

As matérias-primas críticas são determinantes para diversos setores como a transição energética e tecnológica ou a defesa. Contudo, a União Europeia é extremamente dependente de importações nesta matéria, a maioria das quais provenientes de um único fornecedor, a China.

Pequim controla cerca de 90% do processamento de refinação de terras raras e o anúncio de Pequim de restrições às exportações destas matérias-primas lançou o alerta em Bruxelas sobre as potenciais consequências dessa dependência. Preocupações que são transversais ao executivo comunitário, mas também à indústria europeia, abrangendo também o setor automóvel.

“Uma coisa é certa. A tensão em torno das matérias-primas críticas veio para ficar. É por isso que precisamos de uma resposta sistémica. Essa resposta é o ReSourceEU”, defendeu na quarta-feira o vice-presidente da Comissão Europeia Stéphane Séjourné, em conferência de imprensa.

É assim que surge o Plano de Ação RESourceEU, com o objetivo de diversificar o fornecimento de matérias-primas críticas e o seu meio de financiamento concreto, monitorização do mercado e ferramentas de mitigação de riscos.

O Plano baseia-se na Lei Europeia sobre Matérias-Primas Críticas, que define metas para 2030 para a segurança do abastecimento do bloco europeu: pelo menos 10% do consumo anual de matérias-primas estratégicas extraído na UE, 40% processado, 25% reciclado e não mais de 65% de qualquer dessas matérias-primas proveniente de um único país, explica a Comissão.