União Europeia

Como Bruxelas quer reduzir dependência de terras raras e outras matérias-primas da China

A Comissão Europeia lançou o Plano de Ação RESourceEU para acelerar o fornecimento de matérias-primas críticas ao mesmo tempo que reduz a dependência estratégica da China. O que é e o que prevê?

  1. O que é o Plano de Ação RESourceEU e por que surge?

  2. O que são as terras raras e qual é a sua importância?

  3. O que prevê o plano?

  4. Quais são as fontes de financiamento destes projetos considerados estrategicamente importantes?

  5. O que é o Centro Europeu de Matérias-Primas Críticas?

  6. Em que medida é que Portugal poderá ter um papel ativo?