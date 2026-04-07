IRS 2025

Como declarar e poupar em IRS os seus investimentos financeiros

Ações, fundos, criptoativos, Planos Poupança Reforma ou Certificados de Aforro: sabe o que tem de declarar no IRS este ano e o que não precisa? Um guia para não pagar mais do que deve.

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  1. O que muda este ano para os investidores em bolsa?

  2. Tenho de declarar tudo o que recebi dos meus investimentos em 2025?

  3. Tive perdas com alguns investimentos em 2025. Posso usá-las para pagar menos imposto?

  4. O que é o englobamento e quando é que compensa?

  5. E quando é que o englobamento é obrigatório, mesmo que não queira?

  6. Comprei e vendi ações nacionais em 2025. Onde e como declaro?

  7. E para ações estrangeiras compradas numa corretora internacional?

  8. Recebi dividendos de empresas nacionais. Tenho de fazer alguma coisa?

  9. E se os dividendos forem de empresas com sede fora de Portugal?

  10. Investi em fundos de investimento. O processo é igual ao das ações?

  11. Qual é a regra FIFO e porque é importante na declaração de IRS?

  12. Contribuí para um PPR em 2025. Como é que isso me beneficia no IRS?

  13. Resgatei um PPR antes do tempo, fora das condições legais. Há consequências?

  14. Vendi criptoativos em 2025. Como é que isso funciona em IRS?

  15. Sou residente em Portugal mas invisto através de corretoras em países com regimes fiscais mais favoráveis. Há riscos?

  16. Qual é o prazo para entregar a declaração e o que acontece se me atrasar?