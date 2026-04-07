Como declarar e poupar em IRS os seus investimentos financeiros

O que muda este ano para os investidores em bolsa? 1 de 16

2025 foi o primeiro ano completo em que vigorou o novo regime de tributação das mais-valias com benefício pelo prazo de detenção dos ativos. Ao contrário do que sucedeu em 2024, em que o regime progressivo só se aplicou a partir de 29 de junho, os ganhos gerados ao longo de todo o ano de 2025 já beneficiam das taxas reduzidas. Na prática, isso significa que:

Para ativos detidos há menos de 2 anos de detenção a taxa de tributação de 28% (inalterada)

(inalterada) Entre 2 e 5 anos, a taxa efetiva passa para 25,2% (exclusão de 10%)

(exclusão de 10%) Entre 5 e 8 anos, a taxa efetiva desde para 22,4% (exclusão de 20%)

(exclusão de 20%) Mais de 8 anos, a taxa efetiva é reduzida para 19,6% (exclusão de 30%)

Este benefício aplica-se a valores mobiliários admitidos a negociação, como ações, fundos cotados em bolsa (ETF) e obrigações, e a partes de organismos de investimento coletivo (fundos abertos). Quanto mais tempo os investidores mantiverem os ativos em carteira, menos imposto pagam sobre os ganhos.