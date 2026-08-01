Como funciona o concurso europeu das gigafábricas de IA

A União Europeia está a subsidiar diretamente a construção das gigafábricas de IA? 1 de 7

Não exatamente. Embora a Comissão Europeia apresente a iniciativa como uma mobilização de investimento público e privado, o procedimento agora aberto é juridicamente um concurso público para a aquisição conjunta de capacidade de computação e de serviços de inteligência artificial. Através deste contrato, Bruxelas e os Estados-membros participantes não vão pagar faturas de construção, comprar ações dos consórcios ou tornar-se proprietários das instalações. Vão, sobretudo, assumir-se como clientes de referência das gigafábricas que vierem a ser selecionadas.

Mas isso não significa que o dinheiro público fique de fora do capital destas infraestruturas. O caderno de encargos pede aos candidatos que indiquem o apoio que esperam do InvestAI, do Banco Europeu de Investimento e de bancos promocionais nacionais, e pontua a solidez dessa estrutura financeira. Aliás, entidades públicas podem integrar os próprios consórcios, como acontece com o Banco Português de Fomento no caso português, que atua também como líder do consórcio nacional, onde entram igualmente diversas empresas privadas.

Especificamente em relação ao concurso, a aquisição conjunta de capacidade de computação será conduzida pela Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho (EuroHPC), em nome da União Europeia e das autoridades nacionais dos 18 Estados-membros que aderiram ao acordo de contratação conjunta. O resultado será a celebração de contratos-quadro com os consórcios vencedores, e de contratos específicos através dos quais as entidades públicas reservarão capacidade e serviços durante cerca de cinco anos.

Ou seja, dito de outra forma, o setor público compromete-se antecipadamente a comprar uma parte da produção futura da infraestrutura. A existência deste “cliente âncora”, com pagamentos periódicos e previsíveis, deverá facilitar o financiamento dos projetos e diminuir o risco assumido pelos investidores privados, servindo como um “potente catalisador para a iniciativa”, acredita a Comissão Europeia. Os pagamentos incidirão sobre capacidade reservada, mesmo que a utilização efetiva varie, e não sobre cada hora de computação consumida.

O valor estimado do concurso é de dez mil milhões de euros: até cinco mil milhões provenientes da União Europeia e, pelo menos, igual montante dos Estados participantes. No entanto, apenas mil milhões de financiamento europeu para a primeira fase estão previstos no atual quadro financeiro plurianual. Os restantes quatro mil milhões, destinados à expansão das gigafábricas numa segunda fase, dependem do próximo orçamento europeu para 2028-2034, da continuação do mandato da EuroHPC e das respetivas decisões anuais de financiamento.

O objeto adquirido não é simplesmente acesso às máquinas e processadores. A componente pública estará concentrada em serviços específicos, como ambientes de desenvolvimento e treino de modelos, ferramentas de machine learning, plataformas, modelos disponibilizados como serviço, interfaces de programação e outras soluções prontas a utilizar. Os restantes investimentos e custos operacionais ficam a cargo dos consórcios, razão pela qual a Comissão espera que o concurso seja acompanhado por pelo menos 20 mil milhões de euros de investimento privado.