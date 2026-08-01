Inteligência Artificial

Como funciona o concurso europeu das gigafábricas de IA

A UE abriu um concurso de 10 mil milhões para comprar capacidade em até sete gigafábricas de IA. O ECO explica os lotes, os critérios, os riscos e o que importa para Portugal.

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  1. A União Europeia está a subsidiar diretamente a construção das gigafábricas de IA?

  2. Quantas gigafábricas poderão ser escolhidas e quais as diferenças entre os dois lotes?

  3. Quem pode candidatar-se e que condições mínimas tem de cumprir?

  4. Uma candidatura ibérica pode repartir a gigafábrica entre Portugal e Espanha?

  5. Como serão avaliadas e ordenadas as propostas?

  6. O que acontece depois de uma candidatura ser escolhida?

  7. Quais são os próximos prazos e o que continua por decidir?