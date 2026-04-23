Como o Governo planeia atrair mais ‘data centers’ para Portugal

Para que servem os 'data centers'? 1 de 10

Os centros de dados, mais conhecidos pelo nome inglês data centers, são infraestruturas especializadas onde se armazenam, processam e gerem grandes volumes de dados. Equipados com servidores, sistemas de armazenamento e de refrigeração e redes de alta capacidade, estas infraestruturas garantem que os dados estão organizados e acessíveis de forma rápida e segura.

São essenciais para o funcionamento de serviços online, empresas e instituições que dependem da tecnologia no dia-a-dia.

A função principal de um centro de dados é assegurar a disponibilidade contínua da informação, proteger dados sensíveis e permitir a recuperação rápida em caso de falhas ou incidentes de segurança. Estes centros tornam possível a expansão de serviços digitais, a realização de cópias de segurança e a manutenção da infraestrutura tecnológica que suporta a internet e, no fundo, toda a economia digital.

No caso da inteligência artificial, são também os locais onde se treinam os grandes modelos de linguagem, que permitem funcionar plataformas como o ChatGPT, Gemini e Claude.