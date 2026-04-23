Inteligência Artificial

Como o Governo planeia atrair mais ‘data centers’ para Portugal

O Executivo pretende captar mais investimento deste setor com uma estratégia que promete acelerar licenciamentos, reforçar a capacidade energética e posicionar o país como hub digital europeu.

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  1. Para que servem os 'data centers'?

  2. Como é que o Governo pretende atrair mais 'data centers'?

  3. Quem vai coordenar o plano?

  4. Quem vai acompanhar a execução do plano?

  5. Existe algum prazo para a conclusão desta política?

  6. A captação de uma gigafábrica de IA está inserida neste plano?

  7. Há energia suficiente para suportar todos os 'data centers'?

  8. Quantos empregos podem ser criados com os novos 'data centers'?

  9. Que novos 'data centers' já estão na calha para avançarem?

  10. Como é que o setor vê o plano do Governo?