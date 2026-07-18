Como pedir a revisão dos exames e quais os próximos prazos?

As notas dos exames já foram divulgadas? 1 de 9

As notas começaram a ser afixadas ainda na sexta-feira à noite, mas devido ao envio tardio das mesmas pelo Júri Nacional de Exames (cerca das 20h00) é possível que em algumas escolas o processo de arraste para este sábado ou mesmo segunda-feira. Segundo disse o ministro da Educação em entrevista à SIC na sexta-feira à noite, umas “centenas” de provas ainda não tinham nota devido a “falhas”.

Ainda segundo o ministro, os alunos poderão também tentar consultar as notas online, através da plataforma Inovar.

Depois de conhecerem as classificações, os alunos podem aceitá-las ou, caso considerem que não refletem o seu desempenho, consultar a prova e, se entenderem que há motivos para isso, pedir a sua reapreciação.