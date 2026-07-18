Como pedir a revisão dos exames e quais os próximos prazos?
Reapreciações, segunda fase e acesso ao ensino superior. Eis as respostas às principais dúvidas após a divulgação das classificações dos exames nacionais.Ver Descodificador
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As notas dos exames já foram divulgadas?
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Como posso consultar a minha prova?
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Posso pedir a reapreciação da prova?
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Como e até quando posso pedir a reapreciação?
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A nota pode subir ou descer?
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Quando são conhecidos os resultados da reapreciação?
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Quando começa a segunda fase dos exames?
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Este ano espera-se um aumento dos pedidos de reapreciação?
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O calendário de acesso ao ensino superior pode mudar?
Como pedir a revisão dos exames e quais os próximos prazos?
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As notas dos exames já foram divulgadas?
As notas começaram a ser afixadas ainda na sexta-feira à noite, mas devido ao envio tardio das mesmas pelo Júri Nacional de Exames (cerca das 20h00) é possível que em algumas escolas o processo de arraste para este sábado ou mesmo segunda-feira. Segundo disse o ministro da Educação em entrevista à SIC na sexta-feira à noite, umas “centenas” de provas ainda não tinham nota devido a “falhas”.
Ainda segundo o ministro, os alunos poderão também tentar consultar as notas online, através da plataforma Inovar.
Depois de conhecerem as classificações, os alunos podem aceitá-las ou, caso considerem que não refletem o seu desempenho, consultar a prova e, se entenderem que há motivos para isso, pedir a sua reapreciação.
Proxima Pergunta: Como posso consultar a minha prova?
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Como posso consultar a minha prova?
Segundo o ministro da Educação, as provas serão disponibilizadas aos alunos em formato PDF, e não através de um link direto. Serão enviadas para o endereço de email indicado no ato de inscrição para os exames.
Fernando Alexandre explicou que o acesso será assegurado pelas escolas, uma vez que apenas estas conseguem identificar a quem pertence cada exame. “Os exames são anónimos até chegarem à escola”, afirmou.
De acordo com a Norma 03/JNE/2026, do Júri Nacional de Exames, caso o aluno não receba a prova, pode apresentar um pedido de consulta no próprio dia e no dia útil seguinte à publicação da classificação. A escola deve facultar a cópia da prova no prazo máximo de um dia útil após o termo desse prazo. O formulário para o requerimento está disponível no site da Direção-Geral da Educação.
Proxima Pergunta: Posso pedir a reapreciação da prova?
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Posso pedir a reapreciação da prova?
Sim. Os alunos que discordem da classificação podem requerer a reapreciação da prova, seguindo os procedimentos e prazos definidos pelo Ministério da Educação.
O ministro acrescentou que, caso seja detetado algum erro, este será corrigido e, se o aluno discordar da classificação, poderá recorrer ao processo de reapreciação.
Proxima Pergunta: Como e até quando posso pedir a reapreciação?
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Como e até quando posso pedir a reapreciação?
Assim que tem a cópia da prova na sua posse, o aluno ou encarregado de educação dispõe de dois dias úteis para formalizar o pedido, através dos requerimentos próprios, segundo a norma Norma 03/JNE/2026. Tendo em conta a forma como decorreu o processo, convém confirmar se este prazo de mantém.
O pedido de reapreciação é dirigido ao Presidente do Júri Nacional de Exames e é formalizado mediante assinatura do modelo e respetivo pagamento (25 euros). A reapreciação tem de ser acompanhada de alegação justificativa.
O requerimento é enviado para o correio eletrónico disponibilizado pelas escolas.
Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações e ou erro na atribuição da classificação aos itens de seleção, o requerente deve apresentar o Modelo 10/JNE devidamente preenchido, não havendo neste caso lugar a alegação nem sendo devido o depósito de qualquer quantia.
Proxima Pergunta: A nota pode subir ou descer?
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A nota pode subir ou descer?
Sim. A reapreciação não garante uma melhoria da classificação. A nota pode subir, manter-se ou descer após a nova correção.
O Júri Nacional de Exames esclarece que “a formalização do pedido de reapreciação de uma prova implica a suspensão da classificação que fora inicialmente atribuída, sem prejuízo da sua utilização, a título provisório, para efeitos de apresentação do processo de candidatura ao ensino superior, no caso dos alunos do ensino secundário”. A classificação que resultar do processo de reapreciação é aquela que passa a ser considerada para todos os efeitos.
Podendo a classificação final da reapreciação ser inferior à classificação atribuída aquando da classificação da prova, esta não pode, no entanto, implicar em caso algum, a reprovação do aluno quando este já tiver sido aprovado com base na classificação inicial.
Proxima Pergunta: Quando são conhecidos os resultados da reapreciação?
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Quando são conhecidos os resultados da reapreciação?
Os resultados dos pedidos de reapreciação relativos aos exames da primeira fase são divulgados a 7 de agosto. Segundo o Guia Geral de Exames 2026, sempre que o resultado da reapreciação ou da reclamação da classificação de um exame nacional do ensino secundário só seja conhecido após o fim do prazo da candidatura e a nota tenha sido alterada, os candidatos que já tenham submetido a candidatura podem alterar as opções de curso “até três dias seguidos após a respectiva divulgação”.
Proxima Pergunta: Quando começa a segunda fase dos exames?
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Quando começa a segunda fase dos exames?
A segunda fase dos exames nacionais vai decorrer entre 21 e 24 de julho. O ministro da Educação garantiu que “vai decorrer sem os problemas que surgiram na primeira”, justificando que “os problemas estão identificados e corrigidos”.
Os resultados dos processos de reapreciação das provas realizadas na segunda fase são afixados a 28 de agosto.
Proxima Pergunta: Este ano espera-se um aumento dos pedidos de reapreciação?
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Este ano espera-se um aumento dos pedidos de reapreciação?
É uma possibilidade. Os problemas registados na correção digital dos exames levaram sindicatos e associações de diretores a admitir um aumento dos pedidos de reapreciação, embora o Governo garanta que todas as provas foram corrigidas e validadas antes da divulgação das classificações.
Historicamente, cerca de 2% dos exames nacionais são alvo de reapreciação.
Proxima Pergunta: O calendário de acesso ao ensino superior pode mudar?
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O calendário de acesso ao ensino superior pode mudar?
Segundo o ministro da Educação, não. Fernando Alexandre garante que o adiamento da divulgação das classificações teve como objetivo “garantir o rigor” do processo e assegura que “não há razão nenhuma para alterar o calendário de acesso ao ensino superior”.
A primeira fase de candidatura (maioria dos candidatos) vai decorrer de 20 de julho a 6 de agosto.
Para emigrantes, lusodescendentes e candidatos com substituição de provas estrangeiras decorre entre 20 e 27 de julho.
Os resultados das colocações da primeira fase serão divulgados a 23 de agosto, seguindo-se as matrículas e inscrições, entre 24 e 27 de agosto. As reclamações dos resultados da primeira fase podem ser feitas entre 24 e 28 de agosto.