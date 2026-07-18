Educação

Como pedir a revisão dos exames e quais os próximos prazos?

Reapreciações, segunda fase e acesso ao ensino superior. Eis as respostas às principais dúvidas após a divulgação das classificações dos exames nacionais.

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  1. As notas dos exames já foram divulgadas?

  2. Como posso consultar a minha prova?

  3. Posso pedir a reapreciação da prova?

  4. Como e até quando posso pedir a reapreciação?

  5. A nota pode subir ou descer?

  6. Quando são conhecidos os resultados da reapreciação?

  7. Quando começa a segunda fase dos exames?

  8. Este ano espera-se um aumento dos pedidos de reapreciação?

  9. O calendário de acesso ao ensino superior pode mudar?