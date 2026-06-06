Sociedade

Conheça os seus direitos antes de abrir o guarda-sol numa praia concessionada

A Agência Portuguesa do Ambiente esclareceu as regras aplicáveis às praias concessionadas. Conheça os seus direitos antes de abrir o guarda-sol.

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  1. Posso colocar o meu guarda-sol numa praia concessionada?

  2. Podem impedir-me de colocar o guarda-sol em frente a uma concessão?

  3. Como sei onde começa e acaba a concessão?

  4. O que acontece se a praia estiver quase toda ocupada por concessões?

  5. Os concessionários podem ocupar mais espaço do que o autorizado?

  6. Quem fiscaliza estas situações?

  7. O que aconselha o Governo para saber onde pode pôr o guarda-sol?

  8. O que diz a Agência Portuguesa do Ambiente?