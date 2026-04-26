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Conhece o Artigo 42.7 do Tratado de Lisboa? Aponte, vai ouvir falar dele

  • eRadar
  • 13:16

Artigo obriga Estados da UE a prestarem assistência mútua caso um membro seja vítima de uma agressão armada. Líderes europeus debateram tema e Bruxelas prepara plano sobre como opção pode ser ativada.

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  1. O que é o Artigo 42.º, n.º 7 do Tratado de Lisboa?

  2. Porque é que está a ser discutido?

  3. Este artigo já foi alguma vez ativado?

  4. Qual a diferença face ao Artigo n.º 5 da NATO?

  5. Qual tem sido a posição da Comissão Europeia?

  6. E do Conselho Europeu?

  7. Podemos esperar desenvolvimentos concretos nos próximos tempos?