Conhece o Artigo 42.7 do Tratado de Lisboa? Aponte, vai ouvir falar dele

O que é o Artigo 42.º, n.º 7 do Tratado de Lisboa? 1 de 7

O Artigo 42.º do Tratado da União Europeia, conforme acordado no Tratado de Lisboa em 2007, define os fundamentos da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), estabelecendo a base para a defesa coletiva do bloco. Destaca-se o n.º7 do artigo, que diz respeito à cláusula de assistência mútua.

O artigo estipula que, “caso um Estado-membro seja vítima de agressão armada no seu território”, os pares têm obrigação de prestar “auxílio e assistência através dos meios ao seu alcance”. Ainda assim, fica estabelece que “não afeta o caráter específico da política de segurança e defesa de determinados Estados-membros”.

Contudo, define que “os compromissos e a cooperação nesta área devem ser consistentes com os compromissos previstos na Organização do Tratado do Atlântico Norte”, especificando que “para os Estados que são seus membros, prevalece a base da sua defesa coletiva e o fórum da sua implementação”.

A cláusula não estabelece nenhum procedimento formal e o artigo não explicita que a ajuda deva ser militar.