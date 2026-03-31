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Consignar IRS. Saiba o que está em causa e como fazê-lo

Até 31 de março pode indicar ao Fisco a entidade que quer apoiar com o seu IRS. Em causa está a doação de 1% do imposto que entregaria ao Estado. Veja como e para quantas organizações está disponível.

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  1. O que é a consignação do IRS?

  2. Quais são os prazos?

  3. Como consignar o IRS?

  4. Como funciona no IRS automático?

  5. Quantas entidades estão disponíveis?

  6. Quanto é que rendeu às entidades em 2025?

  7. Houve mudanças recentes nesta modalidade?