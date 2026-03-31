Consignar IRS. Saiba o que está em causa e como fazê-lo

O que é a consignação do IRS? 1 de 7

É a doação de 1% do imposto que entregaria ao Estado sem perder qualquer verba, porque essa percentagem é retirada ao valor que o Estado recebe – e passa para as instituições – e não ao que, eventualmente, lhe seria devolvido.

A consignação do IRS permite aos contribuintes doarem uma parte do imposto pago (após descontadas as deduções à coleta) a um conjunto extenso de entidades.

Além do IRS, também é possível consignar o IVA. Aí estará a consignar o benefício fiscal previsto por ter pedido fatura dos consumos ou gastos que teve no ano passado (reparação e manutenção de automóveis e motociclos, restauração, alojamento, cabeleireiros, institutos de beleza, veterinários e passes de transportes, por exemplo) e a abdicar de parte do imposto que, eventualmente, lhe seria devolvido pelas Finanças. Algo que não acontece na consignação do IRS.