COP. O que é, quem vai e o que acontece na Cimeira do Clima da ONU
A conferência anual da ONU sobre o clima arranca esta segunda-feira. Saiba o porquê deste encontro, o que está em causa e o que se espera do evento.Ver Descodificador
COP. O que é, quem vai e o que acontece na Cimeira do Clima da ONU
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O que é a COP?
COP é a sigla que significa Conferência das Partes. Esta é uma conferência anual, onde se reúnem os signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, conhecida pela sigla inglesa UNFCCC.
A Convenção foi criada em 1992, dois anos depois de o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas ter lançado o seu primeiro relatório, no qual concluía que as emissões de gases com efeito de estufa estavam a aumentar e a provocar um aquecimento da superfície do globo. Esse documento nasceu para ser a base da cooperação internacional para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global, assim como para lidar com os impactos destas mudanças.
Depois de reunidas quase 200 partes signatárias e da convenção entrar em vigor, teve lugar a primeira COP. Aconteceu em Berlim, em 1995. Este ano acontece a 31.ª edição.
Proxima Pergunta: O que é que a COP tem a ver com o Acordo de Paris?
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O que é que a COP tem a ver com o Acordo de Paris?
Há dois consensos bem conhecidos que resultaram destas cimeiras. Um deles, mais antigo, foi o Protocolo de Quioto, assinado em 1997. Este texto compromete os países desenvolvidos a reduzir emissões de acordo com metas individuais. 37 países industrializados e a União Europeia avançaram as suas própria metas, cumulativamente com a aceitação do objetivo de reduzir as emissões em 5%, em média, face aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012. Demorou, contudo, a ser ratificado: a adoção data de 1997 e a entrada em vigor acordada foi 2005.
Em 2012, o protocolo foi “reavivado” na Convenção do Qatar, para ter efeito no período entre 2013 e 2020, no qual a redução média apontada foi de 18%. Se, quanto ao primeiro período, houve um cumprimento generalizado das metas, o mesmo não se passou em relação ao segundo.
Mais recentemente, em 2015, a COP realizou-se em Paris, e foi dessa cimeira que resultou o segundo consenso mais emblemático: o Acordo de Paris. Este foi o acordo que impôs a meta de não exceder um aumento de 2 graus centígrados na temperatura global face aos níveis pré-industriais, avançando os 1,5 graus centígrados como o nível ideal, de referência.
Proxima Pergunta: Onde e quando se realiza a COP31?
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Onde e quando se realiza a COP31?
A 31.ª Conferência das Partes realiza-se na cidade de Antália, na Turquia, entre 9 e 20 de novembro.
Geralmente, as negociações são dirigidas por uma presidência, escolhida como representante do país que acolhe a conferência. Contudo, a COP31 foi organizada em parceria entre a Turquia e a Austrália, pelo que há uma distinção entre os papéis dos dois países responsáveis.
A Turquia acolhe o evento e assume a Presidência, na pessoa de Murat Kurum. Por seu lado, a Austrália conduz as negociações, fazendo-se representar por Chris Bowen.
Proxima Pergunta: Quem vai à COP?
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Quem vai à COP?
A COP não recebe só os representantes dos Estados signatários, que são ao todo 197 Estados mais a União Europeia, que assina em bloco.
Na cimeira encontram-se as delegações governamentais, organizações observadoras, empresas, jornalistas e sociedade civil, que inclui associações não governamentais. Estão confirmados 85 líderes mundiais e cerca de 300 ministros, segundo a imprensa turca.
Pelo segundo ano consecutivo, os Estados Unidos voltam a ser uma ausência sonante da cimeira, depois de terem saído oficialmente do Acordo de Paris em janeiro de 2026. A respetiva saída da convenção das Nações Unidas que sustenta a COP, contudo, só deverá ser oficializada em fevereiro do próximo ano. A retirada, além de abalar o multilateralismo inerente às negociações, dá um golpe duro no financiamento: os EUA asseguravam cerca de 22% do orçamento base do secretariado da ONU para o clima. Os Estados norte-americanos mantêm contudo o seu compromisso com políticas climáticas através da U.S. Climate Alliance.
Proxima Pergunta: O que acontece na COP?
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O que acontece na COP?
A COP, ao dia de hoje, é um evento multifacetado. Começou por ser o ponto de encontro dos representantes das partes, e mantém essa vertente central. Numa primeira semana, diplomatas e peritos reúnem-se em busca dos primeiros consensos, mas é na segunda semana que chegam ministros para as negociações de alto nível, mais decisivas.
O objetivo é que, no final de cada cimeira, exista um acordo que represente um consenso entre todas as partes, sem exceção, e que traduza também algum avanço em relação ao que foi fechado em edições anteriores.
Esta parte, das negociações, decorre na chamada Zona Azul, a área oficial da conferência, gerida pela UNFCCC. É onde as delegações governamentais têm os respetivos gabinetes e até alguns pavilhões, onde dinamizam eventos e exibem demonstrações da ação climática que estão a desenvolver nos respetivos países. O acesso a esta zona exige acreditação, permitindo também a presença de jornalistas e de organizações observadoras.
Além da Zona Azul, existe a Zona Verde, dedicada a receber empresas, universidades e a sociedade civil. A programação inclui exposições, debates, oficinas e atividades culturais.
Proxima Pergunta: Quais serão os temas principais?
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Quais serão os temas principais?
A agenda da ação da COP aponta dez temas prioritários:
- Resíduos zero;
- Oceanos e mares;
- Segurança alimentar;
- Cidades resilientes;
- Impulsionar a Ação Climática;
- Juventude e educação;
- Industrialização verde;
- Transição para energias limpas;
- Clima, biodiversidade e desertificação;
- Saúde e resiliência
Há ainda três temas considerados transversais a todos os outros: tecnologia, reforço de competências e financiamento.
Proxima Pergunta: O que se espera desta COP?
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O que se espera desta COP?
O lema desta COP é “Diálogo, consenso e ação”, apontando para a necessidade de impulsionar a implementação de compromissos já assumidos no passado.
O financiamento será um dos temas fortes. Espera-se conseguir uma maior definição em relação a que responsabilidades de financiamento recaem sobre cada uma das partes e como é que o dinheiro deverá chegar a quem devido. Os combustíveis fósseis, e o caminho para abandonar o respetivo uso, tem sido outro dos temas quentes das cimeiras, havendo dificuldade em determinar se estes devem ter um fim acordado e em que termos. Espera-se que existam alguns avanços pelo menos nos planos individuais de cada país.