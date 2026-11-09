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COP. O que é, quem vai e o que acontece na Cimeira do Clima da ONU

A conferência anual da ONU sobre o clima arranca esta segunda-feira. Saiba o porquê deste encontro, o que está em causa e o que se espera do evento.

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  1. O que é a COP?

  2. O que é que a COP tem a ver com o Acordo de Paris?

  3. Onde e quando se realiza a COP31?

  4. Quem vai à COP?

  5. O que acontece na COP?

  6. Quais serão os temas principais?

  7. O que se espera desta COP?