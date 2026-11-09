COP. O que é, quem vai e o que acontece na Cimeira do Clima da ONU

O que é a COP? 1 de 7

COP é a sigla que significa Conferência das Partes. Esta é uma conferência anual, onde se reúnem os signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, conhecida pela sigla inglesa UNFCCC.

A Convenção foi criada em 1992, dois anos depois de o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas ter lançado o seu primeiro relatório, no qual concluía que as emissões de gases com efeito de estufa estavam a aumentar e a provocar um aquecimento da superfície do globo. Esse documento nasceu para ser a base da cooperação internacional para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global, assim como para lidar com os impactos destas mudanças.

Depois de reunidas quase 200 partes signatárias e da convenção entrar em vigor, teve lugar a primeira COP. Aconteceu em Berlim, em 1995. Este ano acontece a 31.ª edição.