COP30. Saiba como funciona o fundo “inovador” para as florestas tropicais

De acordo com um balanço feito pela Reuters, no final da COP30, o fundo contava com um total de compromissos na ordem dos 7 mil milhões de dólares.

A 19 de novembro, foi anunciada uma contribuição da parte da Alemanha: mil milhões de euros. Antes, já se tinham comprometido vários países, incluindo Portugal, que prometeu desembolsar 1 milhão de euros. A Noruega comprometeu-se a contribuir com três mil milhões de dólares para os próximos dez anos, embora condicionados a critérios específicos. França indicou que poderá investir até 577 milhões de dólares até 2030, também sob determinadas condições. Brasil e Indonésia avançaram com mil milhões cada um.

A presidência brasileira espera que, até ao final do ano, seja possível angariar até 10 mil milhões de dólares, com contributos da China e dos Emirados Árabes Unidos, acrescenta a mesma agência de notícias.