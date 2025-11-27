COP30

COP30. Saiba como funciona o fundo “inovador” para as florestas tropicais

Nos dias que antecederam a COP30, o país anfitrião, o Brasil decidiu lançar um fundo de investimento focado na preservação de florestas tropicais. Saiba o que é e como funciona.

  1. O que é o fundo TFFF?

  2. Que entidades estão por detrás do fundo?

  3. Qual é o objetivo de angariação do fundo?

  4. Em que ponto está a angariação?

  5. Como compara o TFFF, em volume, com outros fundos?

  6. Os objetivos de angariação são realistas?

  7. Como funcionará este fundo?

  8. Qual o retorno para os investidores?

  9. Que retorno entregará o fundo às florestas?

  10. As quantias são relevantes, no panorama das florestas tropicais?

  11. Que riscos existem?

  12. Do que depende o sucesso do fundo?