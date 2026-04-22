Crise energética. O que propõe Bruxelas para proteger famílias e empresas?

Então, que medidas estão em cima da mesa para a aviação? 6 de 12

A Comissão assinala que não existe ainda uma escassez de combustível de aviação, mas alerta que é um cenário que precisa de ser contemplado, uma vez que “pode ter um impacto significativo no transporte aéreo, como cancelamentos de voos, especialmente tendo em conta a movimentada época de verão da aviação”.

Assim, para já ainda não clarifica quais as medidas, mas promete que em maio vai emitir orientações que “clarifiquem as flexibilidades existentes no quadro legislativo da UE para a aviação”.

Em causa estarão indicações nomeadamente no que diz respeito às regras sobre slots aeroportuários, anti-tankering (prática na qual um avião transporta mais combustível do que o necessário para um voo seguro, com o objetivo de reduzir ou evitar o reabastecimento no aeroporto de destino para voos subsequentes), obrigações de serviço público e utilização de outros combustíveis importados.

O objetivo é “responder às consequências de eventuais escassezes de combustível nas operações de transporte aéreo, garantindo simultaneamente o bom funcionamento do mercado único e a conectividade aérea essencial”.

“Caso a situação se agrave e as flexibilidades existentes deixem de ser suficientes, a Comissão irá propor alterações temporárias ao quadro legislativo da UE aplicável, quando tal se justificar“, aponta, indicando que vai avaliar a necessidade de rever as regras da UE sobre reservas estratégicas “de forma a incluir requisitos específicos para combustível de aviação”.

Neste setor, 40% do consumo de jet fuel é importado e cerca de metade das importações passam pelo Estreito de Ormuz.