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Crise energética. O que propõe Bruxelas para proteger famílias e empresas?

Vales de energia, incentivos à substituição de sistemas à base de combustíveis fósseis por sistemas que usam energias renováveis ou reforço da rede de transportes público estão entre as recomendações.

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  1. O que é o programa Acelerar UE?

  2. O que propõe a Comissão para as famílias?

  3. Há propostas concretas para reduzir o consumo de energia nos edifícios?

  4. Como se vai reduzir o impacto da crise nos transportes?

  5. O teletrabalho vai ser obrigatório? Não posso andar de avião?

  6. Então, que medidas estão em cima da mesa para a aviação?

  7. Que incentivos propõe para as empresas?

  8. O que propõe a Comissão para atenuar o impacto da crise no gás natural?

  9. O que é o Observatório de Combustíveis?

  10. Há uma meta para a eletrificação dos sistemas?

  11. A Comissão já tomou uma decisão sobre a taxa sobre os lucros das energéticas?

  12. Bruxelas está a usar as "lições" da crise de 2022?