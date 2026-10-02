Custo do carbono das importações já está a contar e fatura chega para o ano

Que impactos financeiros estimam as empresas? 5 de 8

As empresas indicam que ainda é difícil dar números muito concretos, uma vez que estes dependem do valor — algo volátil — das licenças de emissão de CO2. “Ninguém sabe estimar o valor que vai pagar nas importações que está a fazer agora”, lamenta o CEO da Metalogalva, António Pedro Antunes. As empresas queixam-se dos custos administrativos que este novo mecanismo já está a impor e falam de impactos significativos nas contas de 2027.

A Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) sublinha que o CBAM, no primeiro ano de aplicação, implica sobretudo encargos administrativos, operacionais e de adaptação. Estes custos incluem a recolha e tratamento da informação relativa às emissões incorporadas nos produtos importados, mas também os custos associados à implementação de sistemas internos de reporte e compliance, verificação das emissões por entidades acreditadas, necessidade de capacitação técnica e acompanhamento regulatório.

De acordo com a AIMMAP, embora o pagamento de certificados apenas se materialize em 2027, as empresas já enfrentam uma antecipação do impacto financeiro, olhando ao preço do carbono no mercado de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), que “tem sido elevado”. “As importações CBAM realizadas ao longo de 2026, vão ter um impacto financeiro extremamente relevante nas contas das empresas, no ano de 2027”, escreve Rafael Campos Pereira, o vice-presidente executivo da associação.

As importações CBAM realizadas ao longo de 2026, vão ter um impacto financeiro extremamente relevante nas contas das empresas, no ano de 2027. Rafael Campos Pereira Vice-presidente executivo da AIMMAP

Na importação de um produto oriundo da China, considerando o preço médio de 80 euros por tonelada de dióxido de carbono (€/tCO2), os custos associados à importação serão de aproximadamente 415 euros por tonelada, estima a AIMMAP. O CEO da Metalogalva aponta valores semelhantes e acrescenta que, para importações vindas da Turquia, o custo pode situar-se nos 370 euros por tonelada. Em estruturas metálicas, enquadra, o preço por tonelada varia entre 1.500 euros e 3.500 euros.

O vice-líder da AIMMAP acrescenta que, sendo que o CBAM incide maioritariamente sobre a importação de matérias-primas e produtos intermédios, “facilmente se percebe que a competitividade da indústria transformadora europeia enfrenta uma enorme ameaça”, até porque, além dos custos acrescidos da matéria-prima, “vai ter de concorrer com produtos acabados que entram dentro da fronteira europeia sem qualquer custo CBAM”. Filipe de Vasconcelos Fernandes esclarece que o mecanismo incide atualmente apenas sobre determinados bens – designadamente cimento, eletricidade, fertilizantes, ferro e aço, alumínio e hidrogénio – e não sobre todos os produtos acabados que possam incorporar esses materiais. Assim, um produto acabado importado que esteja fora do âmbito do mecanismo pode não suportar uma obrigação CBAM direta, mesmo que tenha sido fabricado com matérias-primas intensivas em carbono.

O setor da agricultura é afetado pela aplicação do CBAM sobre os fertilizantes, já que estes constituem uma das principais componentes dos custos de produção das explorações agrícolas- A COPA-COGEC – organização europeia em representação dos agricultores – estima que, num cenário em que o mecanismo seja aplicado na íntegra, os custos adicionais para os agricultores europeus podem atingir 815 milhões de euros relativamente a 2026.

Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), indica que este aumento resultaria sobretudo dos encargos administrativos suportados pelos importadores e distribuidores destes produtos. Antevê um aumento do preço dos fertilizantes importados, maior volatilidade nos preços de aquisição e necessidade de antecipar compras para minimizar riscos de aumento de custos, o que significa um maior investimento financeiro num curto período. Conta que os custos sejam “gradualmente repercutidos nos preços de venda ao longo de toda a cadeia de abastecimento”.

“Na maioria dos casos, os agricultores não conseguem identificar qual a parcela do preço final que resulta especificamente da aplicação do CBAM, uma vez que esta fica incorporada no valor global do produto”, afirma, ao mesmo tempo que realça que os fertilizantes representam . Fertilizantes mais caros traduzem-se em maiores custos de produção por hectare e redução das margens líquidas das explorações. O CBAM “reduz a competitividade dos agricultores europeus face aos produtores de países terceiros que exportam produtos agrícolas para a União Europeia sem suportarem custos equivalentes ao nível dos fatores de produção”, alerta.

"O ritmo de eliminação das licenças gratuitas tem de estar condicionado à demonstração de que o CBAM funciona eficazmente.” Cecília Meireles Secretária Geral da ATIC

“Acresce que, o CBAM surge num contexto em que a atribuição gratuita de licenças no CELE está em redução progressiva, o que agrava a pressão sobre os custos das empresas europeias”, atira ainda a associação do setor metalúrgico. Cecília Meireles, secretária geral da Associação Técnica da Indústria do Cimento (ATIC), defende que “o ritmo de eliminação das licenças gratuitas tem de estar condicionado à demonstração de que o CBAM funciona eficazmente”.

Para a ATIC, que representa duas empresas – Cimpor e Secil – que produzem cimento e clínquer em solo nacional, “o CBAM vem repor condições equitativas à produção nacional e mitigar o risco de fuga de carbono”. Sublinha que é importante uma fiscalização rigorosa e acrescenta que a legislação europeia deve prever disposições que assegurem condições concorrenciais equivalentes para as exportações europeias para mercados onde não existe um preço de carbono comparável.

A Galp importa materiais abrangidos pelo CBAM, como aço, ferro ou alumínio. Contudo, “uma parte relevante” é adquirida através de distribuidores em Portugal, “o que limita a nossa visibilidade sobre a forma como o mecanismo está a ser refletido nos preços”, escreve a empresa. Até ao momento, a Galp afirma que não tem notado “impactos significativos” nos preços que possam ser atribuídos ao CBAM. “Ainda é cedo para avaliar plenamente os impactos operacionais e os encargos administrativos associados. Nesta fase, estima-se que o impacto seja limitado”, remata a petrolífera. A empresa considera que este mecanismo pode ter um impacto positivo na indústria europeia, mas alinha-se com a ATIC, apelando a que seja criada forma de nivelar a concorrência em mercados internacionais, para empresas europeias exportadoras.