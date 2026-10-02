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Custo do carbono das importações já está a contar e fatura chega para o ano

Empresas já têm de contabilizar as emissões associadas às emissões de produtos importados, custo que é cobrado no ano que vem. Setores alertam para incerteza nos preços e ameaças à competitividade.

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  1. O que é o CBAM e a que entidades se aplica?

  2. O CBAM surgiu em 2023. O que se passou até agora?

  3. O que muda em 2026?

  4. Como funciona o mecanismo e quando é que as empresas vão começar a pagar?

  5. Que impactos financeiros estimam as empresas?

  6. Como é que os setores se estão a adaptar?

  7. Há algum tipo de fiscalização?

  8. O CBAM tem algum efeito sobre as exportações?