Da agricultura aos carros de luxo, o acordo UE-Austrália em 10 perguntas e respostas

O que foi anunciado? 1 de 10

A União Europeia (UE) e a Austrália anunciaram um acordo de livre comércio e o lançamento de negociações formais para a associação da Austrália ao Horizonte Europa.

O texto final do acordo foi acordado durante uma reunião de dirigentes em Camberra entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

A Comissão Europeia prevê que as exportações do bloco cresçam até 33% ao longo da próxima década, ascendendo a 17,7 mil milhões de euros por ano. Entre os principais setores com “forte potencial de crescimento” incluem-se os laticínios (que devem aumentar até 48%), os veículos a motor (52 %) e os produtos químicos (20 %). Paralelamente, estima que o investimento da UE na Austrália tem potencial para crescer mais de 87%.