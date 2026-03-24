Comércio

Da agricultura aos carros de luxo, o acordo UE-Austrália em 10 perguntas e respostas

A União Europeia e a Austrália concluíram um acordo de livre comércio. Tarifas reduzem-se e há promessas de proteção aos agricultores. Entenda aqui o que muda.

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  1. O que foi anunciado?

  2. Quanto é que vale o mercado australiano?

  3. Qual é a redução de tarifas prevista?

  4. O que acontece ao imposto australiano sobre carros de luxo?

  5. Como é que o acordo vai proteger os agricultores europeus?

  6. E não existem salvaguardas para os produtores como no acordo com o Mercosul?

  7. Como fica a questão dos produtos com Indicações Geográficas da UE?

  8. O que fixa o acordo sobre os vinhos?

  9. São previstas medidas para o investimento?

  10. Quais são os próximos passos?