Da nova plataforma de dados aos “comerciantes de confiança”. O que muda com a reforma da União Aduaneira?

O que é a União Aduaneira? 1 de 8

A União Aduaneira da União Europeia foi criada em 1968 e é o que permite a livre circulação de mercadorias, uma vez que foi com a sua criação que os direitos aduaneiros aos bens provenientes de fora da UE passaram a estar harmonizados.

Na prática, permite aplicar as mesmas pautas aduaneiras às mercadorias que entram na União Europeia a partir do resto do mundo e abolir tarifas entre os Estados-membros, uma vez que as autoridades aduaneiras de cada país trabalham em conjunto. É assim, que as mercadorias podem circular livremente internamente sem direitos aduaneiros adicionais ou controlos nas fronteiras.

“No âmbito da União Aduaneira, os Estados-membros utilizam as mesmas regras da União para gerir a importação, a exportação e o trânsito de mercadorias e aplicam um conjunto comum de regras aduaneiras. Estas regras — conhecidas como Código Aduaneiro da União («CAU») — entraram em vigor em 2016”, recorda o executivo comunitário.