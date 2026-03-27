União Europeia

Da nova plataforma de dados aos “comerciantes de confiança”. O que muda com a reforma da União Aduaneira?

Conselho e Parlamento Europeu chegaram a acordo para a "maior" reforma da União Aduaneira desde a sua criação. O que muda com a nova plataforma, que empresas podem participar e como vai funcionar.

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  1. O que é a União Aduaneira?

  2. Que acordo foi alcançado entre a Conselho e o Parlamento Europeu?

  3. Por que é que foi proposta esta reforma?

  4. Qual é a maior novidade introduzida por esta reforma?

  5. As autoridades nacionais deixam de fazer as suas análises de risco?

  6. A Plataforma de Dados vai estar disponível para todas as empresas?

  7. O que vão ser os "comerciantes de confiança"?

  8. O que é a "taxa de tratamento"?