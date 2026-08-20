Segurança Social

Das contas individuais às reformas antecipadas. Nove respostas sobre o relatório sobre Segurança Social

Ano e meio após ter sido criado, grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social apresentou um relatório onde desfaz a "ilusão" dos excedentes do sistema. O ECO sistematiza-o, em nove respostas.

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  1. A Segurança Social está falida? O que dizem os peritos?

  2. E a “almofada” das pensões, está em risco?

  3. Peritos recomendam gestão individualizada das pensões. O que está em causa?

  4. E como funcionaria a Garantia Integrada para a Velhice?

  5. As reformas antecipadas vão acabar?

  6. E a fórmula de atualização anual das reformas, vai ser mudada?

  7. Peritos defendem poupança complementar. Que instrumentos recomendam?

  8. Governo já disse que medidas vão avançar?

  9. Oposição apoia uma potencial reforma da Segurança Social?