Das contas individuais às reformas antecipadas. Nove respostas sobre o relatório sobre Segurança Social

A Segurança Social está falida? O que dizem os peritos? 1 de 9

O relatório apresentado esta semana faz regressar o fantasma da falência da Segurança Social, uma vez que desfaz a “ilusão” dos excedentes que têm sido anunciados nos últimos anos.

Os especialistas defendem que é “incorreto” analisar separadamente as contas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA), uma vez que este último sistema está fechado a novos subscritores desde 2006, mas tem mantido a responsabilidade pelo pagamento das pensões dos trabalhadores que já estavam inscritos, ao mesmo tempo que as contribuições e quotizações dos novos funcionários públicos passaram a ser direcionadas para o sistema previdencial.

“Os saldos correntes isolados do regime de proteção social convergente e do sistema previdencial deixaram de ser, desde 2006, um indicador fiel da sustentabilidade financeira dos regimes públicos contributivos e transmitem uma imagem ‘ilusória’ sobre as responsabilidades públicas com pensões e sobre a solvência dos regimes”, lê-se na apresentação.

Os peritos calculam que, entre 2006 e 2025, entraram nos “cofres” da Segurança Social 26.576,2 milhões de euros em contribuições e quotizações sociais pagas pelos trabalhadores em funções públicas, o que explica, dizem, a “maior parte dos saldos correntes [positivos] do sistema previdencial“.

No entanto, considerando o défice da CGA, na verdade a Segurança Social registou em 2025 um défice de cerca de 1,9 mil milhões de euros, alertam os especialistas.