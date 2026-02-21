Depois do chumbo do Supremo, o que acontece agora com as tarifas de Trump?

Que novas tarifas vai a Casa Branca estabelecer? 5 de 7

Ainda há alguma confusão, mas Trump e outros responsáveis governamentais falaram sobretudo de três vias diferentes, que querem acionar ao mesmo tempo.

Em primeiro lugar, foi decretado um aumento de 10% nas tarifas globais cobradas ao abrigo do Trade Act de 1974, nomeadamente a sua secção 122. Estes 10% agora anunciados vigoram durante 150 dias, e não indefinidamente, como ao abrigo do IEEPA, tendo de ser justificados com “grandes e sérios” desequilíbrios na balança de pagamentos.

Por outro lado, a Casa Branca pretende reforçar as tarifas ao abrigo da chamada secção 232, que liga a imposição e fixação de tarifas a temas de segurança nacional dos Estados Unidos. Este mecanismo já está em vigor com pesadas tarifas sobre a importação de alumínio, aço e produtos derivados, podendo aumentar a lista dos produtos abrangidos ou as próprias taxas.

Por último, há a intenção de colocar tarifas sobre a alçada da secção 301, que tem a ver com práticas comerciais injustas, nomeadamente roubo de propriedade intelectual ou transferência forçada de tecnologias. Porém, este é um processo que obriga à chamada “investigação”, que tem de determinar com clareza se estes danos estão a ser provocados e por quem. Segundo alguns especialistas, só esta fase pode levar vários meses até estar concluída.

Em termos gerais, estes instrumentos são mais complexos, mais limitados e mais demorados do que as tarifas agora consideradas inconstitucionais.