Depressão Charles

Depressão Charles. O que fecha, o que fica aberto e como se deve proteger?

Escolas e serviços públicos não essenciais encerram esta quarta-feira. Saiba o que muda, se o teletrabalho é obrigatório e que cuidados deve ter perante a tempestade.

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  1. O que prevê o IPMA para esta quarta-feira?

  2. Que distritos estão sob aviso vermelho?

  3. O que significa a situação de alerta? Até quando está em vigor?

  4. O que vai estar fechado?

  5. O comércio e as empresas privadas também fecham?

  6. O teletrabalho é obrigatório?

  7. Como vão funcionar os transportes públicos?

  8. A Web Summit vai realizar-se na quarta-feira?

  9. As pontes sobre o Tejo vão fechar? E os túneis e as estradas?

  10. Quais são os principais riscos de inundações?

  11. Que cuidados deve ter a população?

  12. Podem ocorrer cortes de eletricidade e de comunicações?

  13. A situação de alerta também abrange a Madeira e os Açores?