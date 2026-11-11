Depressão Charles. O que fecha, o que fica aberto e como se deve proteger?
Escolas e serviços públicos não essenciais encerram esta quarta-feira. Saiba o que muda, se o teletrabalho é obrigatório e que cuidados deve ter perante a tempestade.Ver Descodificador
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O que prevê o IPMA para esta quarta-feira?
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Que distritos estão sob aviso vermelho?
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O que significa a situação de alerta? Até quando está em vigor?
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O que vai estar fechado?
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O comércio e as empresas privadas também fecham?
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O teletrabalho é obrigatório?
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Como vão funcionar os transportes públicos?
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A Web Summit vai realizar-se na quarta-feira?
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As pontes sobre o Tejo vão fechar? E os túneis e as estradas?
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Quais são os principais riscos de inundações?
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Que cuidados deve ter a população?
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Podem ocorrer cortes de eletricidade e de comunicações?
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A situação de alerta também abrange a Madeira e os Açores?
Depressão Charles. O que fecha, o que fica aberto e como se deve proteger?
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O que prevê o IPMA para esta quarta-feira?
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento significativo das condições meteorológicas esta quarta-feira, 11 de novembro, devido à passagem da depressão Charles. São esperados períodos de chuva forte e persistente, acompanhados de vento muito intenso, com rajadas até 120 quilómetros por hora (km/h), que poderão atingir os 140 km/h nos locais mais expostos, nomeadamente na faixa costeira e nas serras.
O centro da depressão deverá passar entre Sines e o Cabo Carvoeiro, embora subsista incerteza quanto à trajetória e intensidade do fenómeno. O IPMA não exclui a possibilidade de formação de um sting jet — uma corrente de ar descendente associada a ventos particularmente violentos, como a que se verificou na depressão Kristin, no início deste ano. Neste caso, as rajadas poderão ultrapassar os 150 km/h.
Na costa ocidental, são esperadas ondas de sudoeste que poderão atingir entre cinco e sete metros, com alturas máximas superiores.
Proxima Pergunta: Que distritos estão sob aviso vermelho?
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Que distritos estão sob aviso vermelho?
O IPMA colocou dez distritos sob aviso vermelho, o nível mais grave da escala de alertas meteorológicos, devido ao vento:
- a partir das 21h00 de terça – Madeira
- entre as 09h00 e as 21h00 — Beja, Faro e Setúbal;
- entre as 12h00 e as 21h00 — Castelo Branco, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre e Santarém.
Os restantes distritos de Portugal continental estão também abrangidos por avisos meteorológicos, nomeadamente de nível laranja, devido à precipitação e, em alguns casos, ao vento e à agitação marítima.
Proxima Pergunta: O que significa a situação de alerta? Até quando está em vigor?
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O que significa a situação de alerta? Até quando está em vigor?
O Governo declarou situação de alerta em todo o território continental para esta quarta-feira. A medida vigora entre a meia-noite e as 23h59 e foi tomada na sequência dos avisos do IPMA e da necessidade de reforçar a capacidade de resposta dos agentes de proteção civil.
Proxima Pergunta: O que vai estar fechado?
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O que vai estar fechado?
Com a declaração da situação de alerta, o Governo determinou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do continente, dos setores público, privado e social, independentemente do nível de ensino.
Isto significa que a medida abrange creches, estabelecimentos de educação pré-escolar, escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, escolas secundárias, escolas profissionais e instituições de ensino superior, incluindo universidades e politécnicos.
O próprio ministro da Administração Interna, Luís Neves, esclareceu na terça-feira, em conferência de imprensa, que a decisão é “generalizada” e abrange também as escolas privadas e as universidades.
As creches e os jardins de infância integrados em IPSS estão igualmente abrangidos. Contudo, o encerramento dos estabelecimentos de ensino não significa que todas as respostas sociais das IPSS tenham de suspender automaticamente a atividade. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) esclareceu que cabe a cada instituição avaliar as condições de segurança e decidir se mantém, condiciona ou suspende outras respostas sociais.
Para além das escolas, encerram também os serviços públicos não essenciais, ficando ainda suspensos todos os eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza. As autoridades podem interditar temporariamente a circulação e permanência em parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas onde exista risco elevado de queda de árvores ou ramos.
Em Lisboa, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, anunciou o encerramento dos túneis rodoviários da cidade a partir da meia-noite, bem como dos parques, jardins e equipamentos culturais municipais.
Proxima Pergunta: O comércio e as empresas privadas também fecham?
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O comércio e as empresas privadas também fecham?
Não. A declaração de situação de alerta não determina o encerramento generalizado do comércio, dos restaurantes, dos supermercados ou das empresas privadas. A medida de encerramento prevista no despacho aplica-se somente aos estabelecimentos de ensino e aos serviços públicos não essenciais.
Assim, as empresas privadas podem manter a atividade, embora sejam aconselhadas a adotar medidas que reduzam a exposição dos trabalhadores aos riscos meteorológicos. Poderão também decidir suspender ou adaptar o funcionamento por iniciativa própria, em função das condições de segurança.
Os serviços essenciais, nomeadamente na área da saúde, emergência, segurança e proteção civil, mantêm-se em funcionamento.
Proxima Pergunta: O teletrabalho é obrigatório?
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O teletrabalho é obrigatório?
Não existe uma obrigação geral de adoção do teletrabalho para todas as empresas e trabalhadores por força da declaração de situação de alerta.
Ainda assim, o ministro da Administração Interna apelou às entidades patronais para que recorram ao trabalho remoto sempre que as funções o permitam, de modo a reduzir as deslocações e a exposição à tempestade.
Luís Neves pediu também “compreensão” às empresas, sobretudo relativamente aos trabalhadores com filhos menores que, devido ao encerramento das escolas, necessitem de permanecer em casa para ficar com as crianças, lembrando ainda que existe proteção legal para situações de assistência familiar.
Proxima Pergunta: Como vão funcionar os transportes públicos?
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Como vão funcionar os transportes públicos?
A circulação dos transportes públicos poderá sofrer perturbações devido ao agravamento das condições meteorológicas, pelo que os passageiros devem consultar os canais oficiais dos respetivos operadores antes de iniciarem as viagens.
A Rede Expressos, por exemplo, anunciou a suspensão de todos os serviços em território nacional entre as 10h00 e as 23h59 desta quarta-feira. Os passageiros com bilhetes para viagens abrangidas serão reembolsados automaticamente.
Por sua vez, a CP – Comboios de Portugal alertou para a possibilidade de constrangimentos e recomenda aos passageiros que consultem os seus canais de informação antes de viajarem. Para quem já tenha bilhetes de Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional ou Regional, a empresa permite o reembolso integral ou a troca gratuita por outro comboio da mesma categoria e classe.
Em Lisboa, a Carris poderá registar condicionamentos, em particular nos elétricos, devido à chuva intensa. Já a Câmara Municipal de Sintra anunciou a suspensão temporária da circulação do Elétrico de Sintra durante os dias 10 e 11 de novembro.
Proxima Pergunta: A Web Summit vai realizar-se na quarta-feira?
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A Web Summit vai realizar-se na quarta-feira?
A organização da Web Summit decidiu cancelar a cimeira tecnológica esta quarta-feira devido aos avisos de mau tempo, emitidos pelas autoridades nacionais.
“A Web Summit vai, naturalmente, respeitar a indicação do Governo e, consequentemente, o Dia 2 (quarta-feira 11 de novembro) não se vai realizar”, diz a organização numa mensagem aos participantes, explicando que a decisão foi tomada na sequência de discussões com o Governo português, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).
“A segurança e a proteção dos nossos participantes, colaboradores e prestadores de serviços são sempre a nossa prioridade absoluta”, acrescenta o mesmo comunicado.
“A Web Summit pretende realizar o terceiro dia (quinta-feira, 12 de novembro) conforme previsto, após a passagem da tempestade Charles”, garantiu a organização.
Proxima Pergunta: As pontes sobre o Tejo vão fechar? E os túneis e as estradas?
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As pontes sobre o Tejo vão fechar? E os túneis e as estradas?
As pontes 25 de Abril e Vasco da Gama poderão ser encerradas temporariamente caso a intensidade do vento coloque em causa a segurança da circulação. O ministro da Administração Interna admitiu essa possibilidade se as rajadas atingirem os 150 km/h. Não obstante, não foi anunciado, até ao momento, qualquer encerramento das duas travessias.
A Lusoponte, concessionária das pontes, informou apenas que a velocidade máxima de circulação foi reduzida para 60 km/h e desaconselhou fortemente a passagem de motociclos, veículos com capota de lona e outros particularmente suscetíveis à ação do vento.
Em Lisboa, os túneis rodoviários encerraram a partir da meia-noite, por decisão da autarquia. Quanto à rede rodoviária, não foi determinado um encerramento generalizado de estradas, mas poderão ocorrer cortes localizados em zonas inundadas ou onde existam riscos para a circulação rodoviária.
Proxima Pergunta: Quais são os principais riscos de inundações?
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Quais são os principais riscos de inundações?
Para além do vento e da agitação marítima, as autoridades estão particularmente preocupadas com a possibilidade de cheias rápidas em pequenas ribeiras e inundações urbanas.
No briefing da Proteção Civil na manhã de terça-feira, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, adiantou que foram identificados 101 municípios onde a precipitação poderá provocar cheias urbanas. O responsável estima que, em algumas zonas, possam cair entre 30 e 40 milímetros de chuva num período de cerca de cinco horas.
A conjugação da chuva intensa com a subida do nível do mar poderá também dificultar o escoamento dos rios para o oceano e agravar as inundações nas zonas ribeirinhas. Apesar disso, a APA considera que as grandes barragens têm capacidade disponível para acomodar os picos de escoamento previstos.
Proxima Pergunta: Que cuidados deve ter a população?
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Que cuidados deve ter a população?
Ainda na manhã de terça-feira, o ministro da Administração Interna fez um apelo claro para que as pessoas “fiquem em casa”, alertando que o dia desta quarta-feira “vai ser particularmente duro e difícil” e pedindo que sejam evitadas deslocações desnecessárias.
Neste âmbito, a Proteção Civil recomenda que a população:
- Evite circular ou permanecer junto à costa, praias, arribas, rios, ribeiras e zonas historicamente inundáveis;
- Não atravesse estradas ou zonas alagadas, a pé ou de automóvel;
- Evite estacionar em parques subterrâneos ou em locais suscetíveis a inundações, bem como debaixo de árvores;
- Recolha ou fixe objetos soltos em varandas, terraços e espaços exteriores, incluindo toldos e estruturas que possam ser arrastadas pelo vento;
- Evite parques, jardins e zonas arborizadas, devido ao risco de queda de árvores e ramos;
- Limite as deslocações de automóvel ao estritamente necessário e conduza com especial prudência.
O presidente da APA apelou ainda à limpeza de sarjetas, caleiras e sistemas de drenagem, para evitar que folhas e outros detritos dificultem o escoamento da água — operações que devem ser feitas apenas quando existam condições de segurança.
Proxima Pergunta: Podem ocorrer cortes de eletricidade e de comunicações?
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Podem ocorrer cortes de eletricidade e de comunicações?
Sim. A Proteção Civil alertou para a possibilidade de interrupções localizadas no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de comunicações, devido à queda de árvores, danos em infraestruturas e outras ocorrências provocadas pelo vento.
A E-REDES ativou preventivamente o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, tendo já registado algumas avarias nas redes de média e baixa tensão durante a madrugada de terça-feira, sobretudo no sul do país.
Por precaução, é aconselhável carregar os telemóveis, ter uma bateria externa disponível e garantir que existe iluminação alternativa, como lanternas.
Proxima Pergunta: A situação de alerta também abrange a Madeira e os Açores?
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A situação de alerta também abrange a Madeira e os Açores?
Não. A declaração do Governo abrange apenas Portugal continental. A Madeira está, contudo, sujeita a avisos meteorológicos próprios do IPMA, devido à passagem da depressão, com previsão de chuva intensa, vento forte e agitação marítima. A Madeira está sob alerta vermelho.
Nos Açores, não se prevê o mesmo impacto da depressão Charles, não estando o arquipélago abrangido pela declaração de situação de alerta do Governo.