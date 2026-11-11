Depressão Charles. O que fecha, o que fica aberto e como se deve proteger?

O que vai estar fechado? 4 de 13

Com a declaração da situação de alerta, o Governo determinou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do continente, dos setores público, privado e social, independentemente do nível de ensino.

Isto significa que a medida abrange creches, estabelecimentos de educação pré-escolar, escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, escolas secundárias, escolas profissionais e instituições de ensino superior, incluindo universidades e politécnicos.

O próprio ministro da Administração Interna, Luís Neves, esclareceu na terça-feira, em conferência de imprensa, que a decisão é “generalizada” e abrange também as escolas privadas e as universidades.

As creches e os jardins de infância integrados em IPSS estão igualmente abrangidos. Contudo, o encerramento dos estabelecimentos de ensino não significa que todas as respostas sociais das IPSS tenham de suspender automaticamente a atividade. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) esclareceu que cabe a cada instituição avaliar as condições de segurança e decidir se mantém, condiciona ou suspende outras respostas sociais.

Para além das escolas, encerram também os serviços públicos não essenciais, ficando ainda suspensos todos os eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza. As autoridades podem interditar temporariamente a circulação e permanência em parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas onde exista risco elevado de queda de árvores ou ramos.

Em Lisboa, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, anunciou o encerramento dos túneis rodoviários da cidade a partir da meia-noite, bem como dos parques, jardins e equipamentos culturais municipais.