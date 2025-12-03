Descodificador. As mudanças fiscais na nova proposta para a habitação

O que está em causa no pacote fiscal da habitação do Governo? 1 de 15

O Governo quer tornar mais barato construir, reabilitar e colocar casas no mercado a preços “moderados”, ao mesmo tempo que desincentiva a compra especulativa por não residentes.

Para isso, aprovou uma Proposta de Lei no Conselho de Ministros de 28 de novembro, que deu entrada para discussão e aprovação na Assembleia da República esta terça-feira que mexe em quatro impostos (IVA, IRS, IRC e IMT), cria contratos de investimento para arrendamento (CIA) de longo prazo, estipula um novo regime simplificado de arrendamento acessível (RSAA) e um regime de restituição parcial de IVA para quem constrói casa própria. O alvo são sobretudo os promotores, fundos imobiliários e proprietários dispostos a colocar casas no mercado de arrendamento.