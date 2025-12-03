Habitação

Descodificador. As mudanças fiscais na nova proposta para a habitação

Do IVA ao IMT e ao IRS das rendas, o Estado mexe nas regras da habitação e tenta puxar a oferta para arrendamento moderado enquanto redistribui a fatura fiscal. Saiba o que vai mudar no mercado.

  1. O que está em causa no pacote fiscal da habitação do Governo?

  2. Como funcionará o IVA a 6% na construção de casas para venda?

  3. E para arrendamento, que obras podem usar IVA a 6%?

  4. O que acontece se a casa não for vendida ou arrendada nos prazos definidos para usufruir do IVA a 6%?

  5. Há algum benefício de IVA para quem constrói casa própria?

  6. Como funcionará a nova isenção de mais-valias em IRS para arrendamento?

  7. O que muda no IRS e no IRC dos senhorios com rendas moderadas?

  8. E para os inquilinos, o que muda nas deduções de IRS das rendas?

  9. O que é “renda moderada” e em que difere da renda acessível e do RSAA?

  10. Como funcionará o Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA)?

  11. Para quem são os contratos de investimento para arrendamento (CIA)?

  12. O que muda no IMT para estrangeiros e outros não residentes?

  13. Haverá benefícios específicos para habitações de custos controlados?

  14. Quando entram em vigor estas medidas e por quanto tempo se aplicam?

  15. Qual o impacto podem ter estas medidas no mercado da habitação?