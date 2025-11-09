Dinheiro vivo, notas antigas e um ‘apagão’

O que vai acontecer às notas da primeira série do euro, incluindo a nota de 500 euros? 3 de 6

O Banco de Portugal pediu às entidades que trabalham com numerário para deixarem de recircular todas as notas da primeira série até 31 de dezembro de 2026 e deixará de as fornecer a partir de 1 de janeiro de 2026. Mas estas notas, incluindo as de 500 euros, mantêm curso legal e podem continuar a ser usadas ou depositadas. Na prática, vão desaparecendo do dia a dia por via do sistema bancário, não por perda de validade.