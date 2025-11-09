Dinheiro

Dinheiro vivo, notas antigas e um ‘apagão’

  • ECO
  • 18:43

O Banco de Portugal alerta os portugueses para a necessidade de terem dinheiro em numerário como contingente para fenómenos como o 'apagão' de abril. Leia o descodificador.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é o Boletim Notas e Moedas 2025?

  2. O Banco de Portugal está a dizer às pessoas para terem dinheiro debaixo do colchão?

  3. O que vai acontecer às notas da primeira série do euro, incluindo a nota de 500 euros?

  4. As notas em circulação em Portugal têm qualidade suficiente?

  5. O que está a ser feito para prevenir e detetar contrafação?

  6. Como é que esta recomendação se articula com pagamentos digitais e o futuro do euro?