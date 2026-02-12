Descodificador

Dique do Mondego rebentou. O que são e para que servem em 5 perguntas e respostas

  • Lusa
  • 18:00

A rotura de um dos diques do Rio Mondego junto a Coimbra provocou, na quarta-feira, o colapso de um segmento da A1. Entenda para que servem e porque se rompem.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é um dique?

  2. Para que serve um dique?

  3. Por que se rompe um dique?

  4. O que fazer para prevenir a rotura de um dique?

  5. Que diques existem em Portugal?