Dique do Mondego rebentou. O que são e para que servem em 5 perguntas e respostas

Por que se rompe um dique? 3 de 5

Quando se faz um dique é preciso definir qual o caudal que se pode escoar, sem haver inundação. Para os diques de Coimbra o valor definido era perto de 2.000 metros cúbicos por segundo.

Os aterros podem deformar-se com o tempo e precisar de reparação, devido à erosão.