Direito à manifestação ou crime de desobediência? O que está em causa nas detenções no Rossio

As manifestações pela habitação são legais em Portugal? 1 de 11

Sim. O artigo 45.º da Constituição da República Portuguesa reconhece o direito de manifestação pacífica e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de autorização, e garante expressamente o direito de manifestação.

O Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de agosto, que regulamenta o exercício deste direito, determina igualmente que os cidadãos podem reunir-se pacificamente em lugares públicos, abertos ao público ou particulares, desde que os fins não sejam contrários à lei.

A liberdade de manifestação protege a expressão de reivindicações e a crítica às decisões dos poderes públicos. Não significa, porém, que qualquer comportamento praticado durante um protesto fique automaticamente abrangido por essa proteção.