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Direito à manifestação ou crime de desobediência? O que está em causa nas detenções no Rossio

A PSP deteve 55 pessoas no Rossio. O direito à manifestação está consagrado constitucionalmente, mas desobedecer a uma ordem legítima pode constituir crime.

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  1. As manifestações pela habitação são legais em Portugal?

  2. É preciso pedir autorização para organizar uma manifestação?

  3. O que aconteceu esta madrugada no Rossio?

  4. O que é o crime de desobediência?

  5. A recusa em retirar uma tenda constitui, por si só, desobediência?

  6. Mas o direito à manifestação não permite que os manifestantes permanecessem no Rossio?

  7. A PSP podia retirar os manifestantes à força?

  8. Por que razão foram detidas 55 pessoas?

  9. Os participantes podem ser detidos ou multados durante um protesto?

  10. E se a polícia impedir ilegalmente um protesto?

  11. Em que situações pode a polícia interromper uma manifestação?