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Divórcio à vista? Cinco respostas para perceber “guerra” na Universidade Nova de Lisboa

A polémica está instalada no seio da Universidade Nova de Lisboa. Um despacho do reitor veio acicatar esse "incêndio", com a hipótese de uma cisão da Nova SBE a ser defendida por algumas vozes.

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  1. A SBE vai mesmo divorciar-se da UNL?

  2. Afinal, que diz o despacho que veio agravar o diferendo?

  3. Que justificação dá o reitor da UNL?

  4. Mas o novo reitor quer diminuir a autonomia das faculdades?

  5. Que posição assumiu o Ministério da Educação?