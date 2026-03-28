Divórcio à vista? Cinco respostas para perceber “guerra” na Universidade Nova de Lisboa

A SBE vai mesmo divorciar-se da UNL? 1 de 5

Há várias semanas que a possibilidade de um divórcio da School of Business and Economics (SBE) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) tem estado em discussão. O professor catedrático Pedro Santa Clara defendeu-o, de modo a assegurar à escola de negócios maior autonomia.

Esta sexta-feira, o Diário de Notícias noticiou que a SBE ia mesmo avançar com uma proposta de separação oficial, que deveria chegar à secretária do ministro da Educação, Fernando Alexandre, na primeira semana de abril.

O objetivo, escreveu o jornal, era precisamente libertar a SBE do que considera serem os constrangimentos e burocracias ligados à Universidade Nova de Lisboa, para poder, assim, concorrer em pé de igualdade com as outras escolas de negócios internacionais.

Entretanto, num comunicado a que o ECO teve acesso, a escola de negócios rejeita essa possibilidade, deixando claro que a concretização da sua missão requer descentralização, mas não implica um divórcio institucional, nem a saída da esfera pública.

Aliás, o dean dessa faculdade, Pedro Oliveira, tinha indicado anteriormente ao Público que o tema de uma eventual cisão era “extemporâneo“, sinalizando, de forma indireta, que o divórcio não avançaria (pelo menos por agora).

Também fonte oficial da própria Universidade Nova de Lisboa já garantiu não ter recebido, até ao momento, qualquer pedido nesse sentido.