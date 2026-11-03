Dos carenciados às microempresas. Saiba tudo sobre os apoios à compra de carro elétrico

De quanto é o apoio à compra de veículos elétricos dirigido a famílias carenciadas? 1 de 11

O Ministério do Ambiente e Energia considera financiar entre 80% a 90% do valor do veículo, sendo que “o natural” é que a comparticipação possa ir até 80% do valor pelo qual o candidato adquiriu o automóvel.

“Fizemos cenários para carros que custam cerca de 16.700 euros, financiando a 80% e com mil euros de abate. [Neste caso], o cofinanciamento da pessoa será de cerca de dois mil euros. E se tiver um carro que não envie para abate mas, caso o venda, pode ser que consiga não ter de avançar com cofinanciamento”, ilustrou Maria da Graça Carvalho.

O máximo que o Governo comparticipa (excluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado) são 15.000 euros. Já o valor máximo dos veículos adquiridos poderá ir até aos 37.500 euros, embora ainda não esteja fechado.

O Governo está a negociar estes apoios e os respetivos moldes desde o início de 2025, com Bruxelas. “Falta a aprovação final da Comissão Europeia. Portanto, há aqui pequenas coisas que ainda podem mudar”, indica a ministra, ressalvando que conta ter a aprovação até ao final deste ano.