Mobilidade elétrica

Dos carenciados às microempresas. Saiba tudo sobre os apoios à compra de carro elétrico

Dirigidos a famílias carenciadas, microempresas e transportes públicos, os novos apoios para a compra de veículos elétricos devem estar disponíveis "nos primeiros meses" do próximo ano.

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  1. De quanto é o apoio à compra de veículos elétricos dirigido a famílias carenciadas?

  2. Que tipo de veículos estão contemplados? Posso comprar em segunda mão?

  3. Qual a dotação e quantos veículos cobre?

  4. O apoio vem na forma de cheques ou tenho de investir primeiro?

  5. Quem vai poder aceder ao apoio?

  6. Porque é que este apoio se dirige às famílias carenciadas?

  7. Como vai ser financiado este apoio?

  8. E as pessoas que não são carenciadas, têm direito a apoio?

  9. Que apoio à aquisição de veículos elétricos vão ter as microempresas?

  10. E os transportes públicos?

  11. Quando vão ser lançados os novos apoios?