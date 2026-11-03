Dos carenciados às microempresas. Saiba tudo sobre os apoios à compra de carro elétrico
Dirigidos a famílias carenciadas, microempresas e transportes públicos, os novos apoios para a compra de veículos elétricos devem estar disponíveis "nos primeiros meses" do próximo ano.Ver Descodificador
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De quanto é o apoio à compra de veículos elétricos dirigido a famílias carenciadas?
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Que tipo de veículos estão contemplados? Posso comprar em segunda mão?
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Qual a dotação e quantos veículos cobre?
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O apoio vem na forma de cheques ou tenho de investir primeiro?
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Quem vai poder aceder ao apoio?
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Porque é que este apoio se dirige às famílias carenciadas?
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Como vai ser financiado este apoio?
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E as pessoas que não são carenciadas, têm direito a apoio?
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Que apoio à aquisição de veículos elétricos vão ter as microempresas?
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E os transportes públicos?
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Quando vão ser lançados os novos apoios?
Dos carenciados às microempresas. Saiba tudo sobre os apoios à compra de carro elétrico
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De quanto é o apoio à compra de veículos elétricos dirigido a famílias carenciadas?
O Ministério do Ambiente e Energia considera financiar entre 80% a 90% do valor do veículo, sendo que “o natural” é que a comparticipação possa ir até 80% do valor pelo qual o candidato adquiriu o automóvel.
“Fizemos cenários para carros que custam cerca de 16.700 euros, financiando a 80% e com mil euros de abate. [Neste caso], o cofinanciamento da pessoa será de cerca de dois mil euros. E se tiver um carro que não envie para abate mas, caso o venda, pode ser que consiga não ter de avançar com cofinanciamento”, ilustrou Maria da Graça Carvalho.
O máximo que o Governo comparticipa (excluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado) são 15.000 euros. Já o valor máximo dos veículos adquiridos poderá ir até aos 37.500 euros, embora ainda não esteja fechado.
O Governo está a negociar estes apoios e os respetivos moldes desde o início de 2025, com Bruxelas. “Falta a aprovação final da Comissão Europeia. Portanto, há aqui pequenas coisas que ainda podem mudar”, indica a ministra, ressalvando que conta ter a aprovação até ao final deste ano.
Proxima Pergunta: Que tipo de veículos estão contemplados? Posso comprar em segunda mão?
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Que tipo de veículos estão contemplados? Posso comprar em segunda mão?
Os veículos contemplados têm de respeitar três condições: não podem ter mais de cinco anos (a pensar no tempo de vida da bateria), os carros têm de ficar na posse de quem os adquire durante três anos e têm de ser comprados a uma empresa ou a um stand. Ao contrário de outros avisos, não vão estar contempladas outras tipologias de veículos, como as bicicletas elétricas ou trotinetes, mas apenas veículos de passageiros e similares (quadriciclos elétricos leves (L6) e pesados (L7)).
E, sim, os candidatos podem comprar os veículos elétricos em segunda mão e pedir este apoio.
Proxima Pergunta: Qual a dotação e quantos veículos cobre?
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Qual a dotação e quantos veículos cobre?
O apoio à aquisição de veículos elétricos por parte de famílias carenciadas vai ter uma dotação de 104,5 milhões de euros, permitindo a aquisição de 5.500 veículos elétricos.
Há ainda a possibilidade de ser apoiada a compra de mais 1.100 veículos, mas isso está dependente da aprovação da Comissão Europeia.
Proxima Pergunta: O apoio vem na forma de cheques ou tenho de investir primeiro?
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O apoio vem na forma de cheques ou tenho de investir primeiro?
O plano é adotar a mesma estratégia de vouchers que já serviu no programa E-Lar. Nesse programa de apoio, o Estado tinha uma rede de fornecedores nos quais os candidatos podiam comprar os equipamentos abrangidos com o “cheque” entregue pelo Governo, que acertava as contas com o fornecedor à posteriori. Os clientes só tinham de pagar caso o valor do equipamento adquirido excedesse o do cheque.
Proxima Pergunta: Quem vai poder aceder ao apoio?
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Quem vai poder aceder ao apoio?
A definição de pessoa carenciada que ditará se um cidadão pode candidatar-se ao novo apoio para a compra de carros elétricos é dupla: por um lado, abrange aqueles que são beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica ao dia de hoje; além disso, chega também a famílias que possuam um rendimento abaixo de 80% do rendimento mediano. Desta forma, o apoio estará ao alcance de “mais de um milhão de pessoas” – mais precisamente 1.576 mil agregados em Portugal continental e nas regiões autónomas.
A governante indica estar em cima da mesa lançar um simulador para as famílias saberem se podem candidatar-se a estes apoios. “Vamos ver agora com a Autoridade Tributária como é que podemos fazer para ser uma forma fácil das pessoas saberem se estão abrangidas ou não”, afirma.
Proxima Pergunta: Porque é que este apoio se dirige às famílias carenciadas?
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Porque é que este apoio se dirige às famílias carenciadas?
A ministra justifica este apoio com um dado: mais de 20% das famílias vulneráveis em Portugal possuem um carro, “porque precisam”. E esta percentagem sobe para 23% nas zonas à volta das grandes cidades e para 24% nas zonas de baixa densidade.
Sobre eventuais dificuldades no carregamento, a governante indica que nas zonas de baixa densidade “é fácil ter espaço”, sublinhando que também haverá financiamento para o carregador.
Proxima Pergunta: Como vai ser financiado este apoio?
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Como vai ser financiado este apoio?
O apoio é financiado através do Plano Social para o Clima. É um pacote de fundos comunitários com o valor de 1.600 milhões de euros, que estarão disponíveis até 2032, e que são dirigidos em particular para famílias vulneráveis, microempresas e territórios de baixa densidade. Deverá contribuir, através de diferentes programas, para a aquisição de 21 mil veículos elétricos e para apoiar a renovação energética e eletrificação dos consumos nas casas de 51 mil famílias.
Proxima Pergunta: E as pessoas que não são carenciadas, têm direito a apoio?
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E as pessoas que não são carenciadas, têm direito a apoio?
Sim, mas noutro âmbito. Será financiado pelo fundo de Modernização – outro fundo europeu – um aviso de 50 milhões de euros, que também deverá ser lançado no próximo ano. Este ano, a ministra exclui a hipótese de serem lançados novos avisos.
Os moldes deste concurso deverão ser em tudo semelhantes ao praticado em avisos anteriores. O último concurso para a aquisição de veículos elétricos contou com uma dotação global de 10 milhões de euros. Eram elegíveis os veículos adquiridos desde 1 de janeiro de 2025. Os particulares puderam receber um incentivo de até 4 mil euros na aquisição de veículos 100% elétricos novos, com preço até 38.500 euros, ou até 55 mil euros no caso de modelos com mais de cinco lugares.
Proxima Pergunta: Que apoio à aquisição de veículos elétricos vão ter as microempresas?
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Que apoio à aquisição de veículos elétricos vão ter as microempresas?
As microempresas vão ter direito a 228 milhões de euros para apoiar a substituição de veículos automóveis a combustão por viaturas 100% elétricas, assim como para a instalação de infraestrutura própria de carregamento.
O objetivo é que sejam adquiridos 13,7 mil veículos elétricos por cerca de 9 mil empresas (algumas delas poderão ter direito a mais do que um).
Proxima Pergunta: E os transportes públicos?
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E os transportes públicos?
As empresas de autocarros terão à sua disposição 125,5 milhões de euros para aquisição de veículos elétricos, infraestrutura de carregamento e abrigos, desde que sejam entidades de transporte com atividade em zonas de baixa densidade. Por isso, estão excluídos transportes que se movam nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa e ainda em Aveiro, Leiria e na zona Oeste. O objetivo é apoiar a aquisição de 700 autocarros elétricos.
Proxima Pergunta: Quando vão ser lançados os novos apoios?
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Quando vão ser lançados os novos apoios?
Os novos apoios, a serem financiados pelos fundos do Plano Social para o Clima – portanto, para a aquisição de veículos elétricos por parte de pessoas carenciadas, microempresas e transportes públicos –, vão ser lançados em 2027. “Pensamos abrir nos primeiros meses do ano que vem”, assinala a ministra.