Greve geral

Dos motivos aos serviços mínimos, tudo o que precisa de saber sobre a greve geral

Revisão da lei do trabalho está no centro da greve geral marcada para esta quinta-feira, que promete ter um impacto nas escolas, hospitais, transportes públicos, indústria e até a banca.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Quem convocou esta greve geral?

  2. Afinal, o que motivou a convocação desta greve?

  3. Mas o Governo recusou negociar as alterações à lei do trabalho?

  4. E quando seguem estas alterações para o Parlamento?

  5. A greve desta quinta-feira vai afetar que setores?

  6. Mas não há serviços mínimos?

  7. No limite, o Governo pode recorrer à requisição civil?