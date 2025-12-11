Dos motivos aos serviços mínimos, tudo o que precisa de saber sobre a greve geral

Quem convocou esta greve geral? 1 de 7

A greve geral foi convocada pela CGTP e pela UGT. Desde 2013 que estas duas centrais sindicais não consensualizaram um protesto deste tipo. Aliás, em 51 anos de democracia, esta é apenas a quinta vez que tal acontece.

Em declarações ao ECO aquando do anúncio desta paralisação, o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, denunciava que o Governo não está a negociar a reforma da lei do trabalho, “mas a impor as suas vontades“.

Por sua vez, Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, já disse que antecipa uma “grande greve” em protesto contra um pacote que “acentua a precariedade, facilita os despedimentos, desregula os tempos de trabalho, limita a atuação dos sindicatos, e ataca a negociação coletiva.

“Temos de exigir, neste momento, a retirada do pacote. É neste momento. Nenhum trabalhador perdoaria se não déssemos combate”, afirmou o sindicalista.