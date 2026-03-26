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É passageiro da Uber e Bolt em Lisboa? Veja aqui como as viagens vão mudar

Câmara de Lisboa acordou novas regras com as duas plataformas de TVDE para tornar o trânsito mais expedito. Condutores e passageiros vão ter de se adaptar.

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  1. O que está em causa?

  2. Que regras mudam?

  3. Onde não vou poder entrar e sair?

  4. Como "fintar" a delimitação territorial?

  5. Quando entra em vigor?