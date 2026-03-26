É passageiro da Uber e Bolt em Lisboa? Veja aqui como as viagens vão mudar
Câmara de Lisboa acordou novas regras com as duas plataformas de TVDE para tornar o trânsito mais expedito. Condutores e passageiros vão ter de se adaptar.Ver Descodificador
É passageiro da Uber e Bolt em Lisboa? Veja aqui como as viagens vão mudar
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O que está em causa?
Atualmente, os condutores de TVDE estão limitados “apenas” pelo Código da Estrada relativamente aos locais onde podem, ou não, parar para deixar entrar ou sair passageiros. Já os passageiros podem solicitar viagens a partir de qualquer ponto da cidade e com destino igualmente a qualquer artéria, mesmo naquelas em que a via mais à direita é uma faixa bus. Com isto, os veículos TVDE causam dificuldades na fluidez do tráfego, ponto especialmente crítico para a autarquia no que toca aos autocarros e elétricos da empresa municipal Carris.
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Que regras mudam?
A definição do percurso continua a ser efetuada pelos utilizadores nas aplicações das plataformas de serviço TVDE, mas agora não poderão solicitar o serviço em qualquer ponto da cidade. Em determinados locais será proibido, durante todo o dia, ou parte dele, estando ainda em estudo a definição de horários específicos em que a zona deixa de ser vermelha.
Por outro lado, o tipo de automóvel adstrito a esta atividade também é visado por este acordo entre a Câmara de Lisboa, a Uber e a Bolt. Atualmente, há 43% de veículos com propulsão elétrica, mas até final deste ano a frota terá de ser composta por pelo menos 60% de elétricos, com crescimentos anuais de 10 pontos percentuais até perfazer a totalidade em 2030.
Proxima Pergunta: Onde não vou poder entrar e sair?
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Onde não vou poder entrar e sair?
O mapa ainda está a ser ultimado, mas já está praticamente garantido que deixa de poder haver entradas e saídas dos veículos TVDE em artérias com faixas de bus ou linhas de elétrico na via mais à direita, e ruas onde a paragem dos veículos TVDE interfere na velocidade de circulação dos autocarros.
Para permitir saber onde é proibido entrar ou sair dos veículos, as empresas que prestam este serviço vão proceder a alteração nas suas aplicações para que a cidade surja parcialmente “pintada” a vermelho. Nestes casos, haverá por perto uma zona azul, marcação para uma espécie de “praça de táxi”.
Onde não haja marcação a vermelho, a tomada e largada de passageiros continuará a ser feita como até agora.
Nesta tipologia de vias enquadra-se o eixo central das avenidas da República e da Liberdade, as avenidas Padre Cruz e Fontes Pereira de Melo e também António Augusto de Aguiar e Joaquim Augusto de Aguiar, bem como as avenidas das Forças Armadas e João XXI. Ao longo da cidade, será assim também na Rua do Ouro (em toda a sua extensão), em São Pedro de Alcântara e no Marquês de Pombal.
O mesmo deverá acontecer na área da Gare do Oriente, onde se espera que haja um local específico para o serviço, tal como existe já no aeroporto (onde os veículos param num parque). Já na ligação entre o Cais do Sodré e o Campo das Cebolas, a quase totalidade do percurso fica interdita a paragens. Entre as zonas ainda em estudo está também o terminal rodoviário de Sete Rios.
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Como "fintar" a delimitação territorial?
Excluindo situações em que o passageiro peça, e o condutor aceda, a fazer uma paragem num ponto que não o definido aquando da marcação da viagem, não parece haver como contornar esta situação. Ao contrário dos táxis, não vai ser possível parar em (praticamente) qualquer local da cidade, desde logo em faixas de bus, já que os veículos TVDE não podem aceder a estas. A solução será, naquelas zonas onde predomina o vermelho, procurar na aplicação o local a azul mais próximo da origem e destino da viagem.
Proxima Pergunta: Quando entra em vigor?
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Quando entra em vigor?
Assinado o protocolo – o que aconteceu nesta quinta-feira –, segue-se um período de adaptação por parte das plataformas, que terão de redesenhar as aplicações para que, mediante a apresentação da cidade a azul ou vermelho, seja possível identificar os pontos para entrada ou saída das viaturas TVDE.
O novo modelo de utilização terá uma fase piloto, com uma zona de experiência ainda por definir. É provável que a primeira parte da cidade condicionada seja Belém, onde a pressão turística contribui para a diminuição da velocidade média dos veículos da Carris, um dos pontos em que a autarquia, proprietária da companhia de transportes, é recorrentemente alvo de críticas.