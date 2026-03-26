É passageiro da Uber e Bolt em Lisboa? Veja aqui como as viagens vão mudar

Onde não vou poder entrar e sair? 3 de 5

O mapa ainda está a ser ultimado, mas já está praticamente garantido que deixa de poder haver entradas e saídas dos veículos TVDE em artérias com faixas de bus ou linhas de elétrico na via mais à direita, e ruas onde a paragem dos veículos TVDE interfere na velocidade de circulação dos autocarros.

Para permitir saber onde é proibido entrar ou sair dos veículos, as empresas que prestam este serviço vão proceder a alteração nas suas aplicações para que a cidade surja parcialmente “pintada” a vermelho. Nestes casos, haverá por perto uma zona azul, marcação para uma espécie de “praça de táxi”.

Onde não haja marcação a vermelho, a tomada e largada de passageiros continuará a ser feita como até agora.

Nesta tipologia de vias enquadra-se o eixo central das avenidas da República e da Liberdade, as avenidas Padre Cruz e Fontes Pereira de Melo e também António Augusto de Aguiar e Joaquim Augusto de Aguiar, bem como as avenidas das Forças Armadas e João XXI. Ao longo da cidade, será assim também na Rua do Ouro (em toda a sua extensão), em São Pedro de Alcântara e no Marquês de Pombal.

O mesmo deverá acontecer na área da Gare do Oriente, onde se espera que haja um local específico para o serviço, tal como existe já no aeroporto (onde os veículos param num parque). Já na ligação entre o Cais do Sodré e o Campo das Cebolas, a quase totalidade do percurso fica interdita a paragens. Entre as zonas ainda em estudo está também o terminal rodoviário de Sete Rios.