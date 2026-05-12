É senhorio, inquilino ou promotor imobiliário? O pacote fiscal da habitação explicado em 13 pontos

1. O que muda, afinal, com este pacote fiscal na habitação? 1 de 13

O Governo acaba de ter luz verde por parte do Presidente da República para o maior redesenho fiscal do mercado de habitação em Portugal da última década.

Com a promulgação presidencial do decreto, aprovado ao abrigo da Lei n.º 9-A/2026, entram em vigor incentivos em quatro impostos – IVA, IRS, IRC e IMT –, três novos regimes de incentivo ao arrendamento e um conjunto de benefícios dirigidos a investidores, promotores e famílias.

O objetivo desta lei é fazer com que construir, reabilitar e arrendar casas a preços moderados compense mais do que deixar imóveis parados ou vender para compra especulativa. O plano foi aprovado no Parlamento com votos favoráveis de PSD, CDS e IL e a abstenção do Chega.