Plano para a habitação

É senhorio, inquilino ou promotor imobiliário? O pacote fiscal da habitação explicado em 13 pontos

O Presidente da República promulgou o decreto do Governo que muda a fiscalidade da habitação. Do IVA ao IRS, do IMT às mais-valias, o pacote aplica-se a quem constrói, arrenda, vende ou compra casa.

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  1. 1. O que muda, afinal, com este pacote fiscal na habitação?

  2. 2. O IVA na construção desce para 6% para toda a gente?

  3. 3. Sou promotor imobiliário. O que acontece se não vender a casa dentro do prazo estipulado por lei?

  4. 4. Estou a construir a minha própria casa. Também beneficio do IVA a 6%?

  5. 5. O que é uma "renda moderada" e quanto é isso em euros?

  6. 6. Sou senhorio. O que muda na minha fatura de IRS?

  7. 7. Posso vender um imóvel sem pagar imposto sobre a mais-valia?

  8. 8. O que é o RSAA e por que substituiu o antigo arrendamento acessível?

  9. 9. O que são os CIA e a quem se destinam estes contratos?

  10. 10. Sou inquilino. O que ganho com este pacote?

  11. 11. Os estrangeiros que comprem casa em Portugal vão pagar mais IMT?

  12. 12. O que são as habitações de custos controlados e que benefícios têm?

  13. 13. Quando arrancam estas medidas e até quando se aplicam?