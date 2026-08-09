Eclipse solar, tudo o que precisa de saber

O eclipse pode impulsionar o astroturismo em Portugal? 10 de 10

O eclipse solar de 2026 poderá funcionar como um catalisador para o astroturismo em Portugal, um segmento que tem vindo a ganhar relevância associado à observação do céu noturno e à procura por experiências ligadas à astronomia. O fenómeno está a mobilizar entidades científicas, municípios e operadores turísticos em todo o país.

O impacto económico direto do eclipse ainda não está quantificado, mas o evento é visto como uma oportunidade para atrair visitantes, dinamizar regiões com melhores condições de observação e promover novas ofertas turísticas ligadas ao céu. A expectativa é que o interesse gerado pelo fenómeno se prolongue para além de 12 de agosto de 2026, contribuindo para afirmar Portugal como destino de astroturismo durante todo o ano.

O Turismo de Portugal tem destacado o potencial do astroturismo enquanto segmento associado à valorização dos territórios de baixa densidade e à criação de experiências diferenciadoras, com o eclipse a surgir como uma oportunidade de projeção internacional deste tipo de oferta.