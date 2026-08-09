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Eclipse solar, tudo o que precisa de saber

26 segundos de totalidade, uma espera de mais de um século e milhares de pessoas à procura do melhor lugar para observar o céu. Tudo o que precisa de saber sobre o eclipse solar de 2026.

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  1. O que é um eclipse total do sol?

  2. Porque é que o eclipse de 2026 é um fenómeno raro?

  3. Onde será melhor ver o eclipse em Portugal?

  4. A que horas acontece e quanto tempo dura?

  5. O que distingue um eclipse total de um eclipse parcial?

  6. Como observar o eclipse em segurança?

  7. As crianças podem ver o eclipse?

  8. É possível fotografar o eclipse com o telemóvel?

  9. Quanto custa ver o eclipse?

  10. O eclipse pode impulsionar o astroturismo em Portugal?