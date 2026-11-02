Eleições intercalares nos EUA: como funcionam e o que está em jogo?premium
Os norte-americanos vão eleger um novo Congresso a 3 de novembro. Saiba como funcionam as eleições intercalares e de que forma os resultados podem condicionar a agenda de Donald Trump.Ver Descodificador
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O que são as eleições intercalares? E quando se realizam?
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Que lugares estão em disputa?
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Como funciona o processo eleitoral?
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Qual é a diferença entre a Câmara dos Representantes e o Senado?
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Que poderes tem o Congresso para limitar a ação do Presidente?
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O que muda se o Partido Republicano, de Trump, perder a maioria numa das câmaras? E em ambas?
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Trump pode continuar a governar através de ordens executivas?
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Porque é que estas eleições são um teste a Trump? E o que muda até 2028?
Eleições intercalares nos EUA: como funcionam e o que está em jogo?premium
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O que são as eleições intercalares? E quando se realizam?
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Proxima Pergunta: Qual é a diferença entre a Câmara dos Representantes e o Senado?
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Proxima Pergunta: Que poderes tem o Congresso para limitar a ação do Presidente?
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Proxima Pergunta: O que muda se o Partido Republicano, de Trump, perder a maioria numa das câmaras? E em ambas?
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O que muda se o Partido Republicano, de Trump, perder a maioria numa das câmaras? E em ambas?
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Proxima Pergunta: Trump pode continuar a governar através de ordens executivas?
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Trump pode continuar a governar através de ordens executivas?
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Proxima Pergunta: Porque é que estas eleições são um teste a Trump? E o que muda até 2028?
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Porque é que estas eleições são um teste a Trump? E o que muda até 2028?
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