Eleições nos EUA

Eleições intercalares nos EUA: como funcionam e o que está em jogo?premium

Os norte-americanos vão eleger um novo Congresso a 3 de novembro. Saiba como funcionam as eleições intercalares e de que forma os resultados podem condicionar a agenda de Donald Trump.

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  1. O que são as eleições intercalares? E quando se realizam?

  2. Que lugares estão em disputa?

  3. Como funciona o processo eleitoral?

  4. Qual é a diferença entre a Câmara dos Representantes e o Senado?

  5. Que poderes tem o Congresso para limitar a ação do Presidente?

  6. O que muda se o Partido Republicano, de Trump, perder a maioria numa das câmaras? E em ambas?

  7. Trump pode continuar a governar através de ordens executivas?

  8. Porque é que estas eleições são um teste a Trump? E o que muda até 2028?