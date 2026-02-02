Empresas afetadas pela tempestade Kristin podem pedir lay-off. Saiba como funciona

Quais as regras do novo lay-off simplificado criado em resposta à tempestade? 2 de 7

Face ao impacto significativo da depressão Kristin em vários municípios portugueses, o Governo aprovou este fim de semana em Conselho de Ministros um decreto-lei que estabelece medidas excecionais e temporárias de apoio às pessoas e às empresas.

Entre elas, está o lay-off simplificado. Não se trata do regresso do regime que vigorou durante a pandemia, mas de uma versão mais célere do regime previsto no Código do Trabalho, dispensando-se alguns dos passos hoje previstos na legislação.

Que passos são esses? O empregador fica dispensado, essencialmente, das etapas relativas à comunicação aos trabalhadores e à negociação.

Em concreto, não tem comunicar por escrito à comissão de trabalhadores, à comissão sindical ou aos próprios visados a intenção de reduzir ou suspender a prestação de trabalho.

Por outro lado, não tem de promover, nos cinco dias após a comunicação, uma fase de informações e negociação com a estrutura representativa dos trabalhadores, com vista a um acordo sobre a modalidade, âmbito e duração das medidas.