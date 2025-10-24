Empresas e cidadãos já podem compensar emissões através do mercado de carbono
Empresas e cidadãos já podem compensar emissões através do mercado de carbono
Em que consiste o mercado voluntário de carbono?
O mercado de carbono é um mercado no âmbito do qual são registados projetos que contribuam para a descarbonização – e, no caso português, podem também ter outros benefícios ambientais e sociais –, os quais vão dar origem aos chamados “créditos de carbono”.
Estes podem ser comprados e transacionados, de forma a compensar emissões poluentes de empresas ou até cidadãos. Além disso, os créditos de carbono podem também ser adquiridos como forma de contribuição a favor da ação climática.
Qual a diferença deste mercado em relação ao que já existe a nível europeu?
O Mercado Voluntário de Carbono distingue-se do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) pelo facto da participação dos vários agentes no mercado de carbono ser voluntária, não impondo um sistema de limitação e comércio de emissões.
O Comércio Europeu de Licenças de Emissão identifica setores e entidades, que têm necessariamente de participar no sistema e que estão sujeitos a determinados limites de emissões (cap). São emitidas licenças por uma entidade reguladora que são compradas pelas empresas, sendo que o direito a ter estas licenças tem sido cada vez mais apertado.
Os mercados voluntários diferem dos mercados de compliance, como o europeu, também porque nos voluntários não existe uma meta para nenhuma das empresas envolvidas. Tipicamente, as empresas medem as suas pegadas de carbono e estabelecem uma estratégia de redução de emissões. O objetivo europeu é que as emissões dos setores, abrangidos por este mecanismo, atinjam uma redução de 43% em 2030 em relação aos valores de 2005. No caso de as empresas superarem os seus objetivos, as licenças em excesso podem ser vendidas em mercado.
Além disso, o MVC procura o financiamento de projetos de proximidade, adaptando-se à realidade nacional.
Em que consiste o lançamento?
A partir desta sexta-feira, passa a funcionar a plataforma onde se podem registar os primeiros projetos. Estes terão de estar integrados na primeira metodologia, ou seja, no primeiro conjunto de critérios a entrar em vigor, e que se debruça sobre projetos de florestação.
Os primeiros projetos terão de entrar na 'categoria' florestação. Porquê?
A primeira metodologia aprovada, e que vai servir de base para a seleção dos projetos que entrarão na plataforma, incide sobre a florestação, ou seja, a conversão de solos não florestais para uso florestal.
Isto porque, no entender no Governo, esta é uma área onde há maior consenso técnico quanto à aplicação dos princípios fundamentais do mercado – nomeadamente adicionalidade, permanência e controlo das fugas de carbono – e “constitui, por isso, um ponto de partida sólido”.
Quantos projetos se inserem, para já, nessa categoria?
Na fase de manifestação de interesse chegaram ao Governo 100 propostas de projetos para integrarem o mercado de carbono. Cerca de 9% dos projetos apresentados (ou seja, nove projetos) são diretamente enquadráveis na metodologia agora aprovada, respeitante à florestação.
Adicionalmente, cerca de 11% (12 projetos) poderão ser parcialmente enquadráveis ou adaptáveis a esta metodologia, acrescenta o ministério. A maioria destes projetos localiza-se nas regiões Centro e Norte de Portugal.
Há mais metodologias na calha?
Sim. Já estão em desenvolvimento duas novas metodologias, de Reflorestação e de Gestão Florestal Melhorada. Estas novas metodologias permitirão enquadrar um número mais alargado de projetos e atividades, incluindo a recuperação de áreas degradadas ou ardidas ou até mesmo a gestão de combustíveis com vista à redução do risco de incêndio.
O objetivo é que estas metodologias sejam colocadas em consulta pública durante o primeiro semestre de 2026.
Além disso, de acordo com o discurso de lançamento protagonizado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, esta sexta-feira, o objetivo é alargar progressivamente este mercado a outros setores da economia.
Que objetivos é que os projetos têm de servir?
Além de se enquadrarem numa metodologia, que tem objetivos próprios, os projetos devem, na sua generalidade, contribuir para a descarbonização do país.
No entanto, o Mercado Voluntário de Carbono português não se limita a olhar aos benefícios estritamente climáticos, procurando, em paralelo, promover benefícios ambientais e socioeconómicos que possam advir dos vários projetos.
Por exemplo, quer promover iniciativas que, além de reduzirem emissões de gases com efeito de estufa ou aumentarem o sequestro de carbono, melhorem também a qualidade da água e do solo, reduzam a erosão ou criem emprego verde e valorizem economicamente áreas rurais com elevado potencial de conservação.
Pode registar-se o mesmo projeto em diferentes mercados?
Não. Um mesmo projeto não pode ser simultaneamente registado no MVC e em outros mercados voluntários de carbono, públicos ou privados, existentes a nível internacional, de modo a evitar a dupla contagem de créditos de carbono.
Quem pode comprar créditos de carbono?
Este investimento pode ser feito por parte de empresas, independentemente da sua dimensão, sendo que estas deverão representar a maior parte da procura.
Contudo, o mercado também está aberto a autarquias, organizações e cidadãos que pretendam apoiar a ação climática. “Essa proximidade é precisamente o que distingue o modelo português”, considera o ministério.
Que tipo de créditos existem?
Estão previstos dois tipos de créditos.
- Créditos de carbono futuros (CCF) – emitidos previamente à redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), ou sequestro de carbono, com base numa estimativa apresentada pelo promotor.
- Créditos de carbono verificados (CCV) – emitidos após uma efetiva redução de emissões de GEE ou sequestro de carbono através de um projeto, devidamente verificada por verificador independente. A conversão de CCF em CCV é automática e sequencial, após verificação.
- Créditos de Carbono + – são créditos de carbono que, além do sequestro de carbono, incorporam significativos benefícios adicionais ao nível da biodiversidade e do capital natural, e podem ser emitidos desde que esteja prevista na respetiva metodologia uma forma de determinação e monitorização desse benefício.
Qual o preço dos créditos de carbono?
O preço de cada crédito de carbono irá depender de diversos fatores, devendo o mesmo ser acordado pelo promotor do projeto, ou detentor dos créditos, e o respetivo comprador, indica a ADENE.
Participar neste mercado tem custos?
Sim.
- Abertura e manutenção de conta: no caso de empresas ou outras organizações, a taxa de é de 500 euros; no caso de particulares, há uma taxa de 50 euros. Acresce, anualmente, pela manutenção, a soma de 120 euros para as empresas e de 10 euros para os particulares.
- Registo de projetos na plataforma, para os promotores de projetos de redução de emissões ou sequestro de carbono. O registo de um projeto de carbono custa 950 euros e, no caso de um grupo de projetos, aos 950 euros acrescem 200 euros por casa projeto adicional, até a um máximo de 20 projetos ou 20 hectares, no caso do sequestro.
- Transações de créditos de carbono, para os adquirentes de créditos de carbono, independentemente da sua futura utilização: o custo de transacionar os créditos de carbono entre contas é de 20 cêntimos por crédito, e é devida pelo comprador.
- Aprovação de metodologias propostas por agentes de mercado: são devidos 3000 euros pela submissão de uma nova metodologia e 1500 euros para a revisão de uma metodologia existente no âmbito do MVC. No entanto, o valor da submissão reduz-se a 500 euros se a metodologia for submetida até 31 de dezembro de 2026.
Que tipo de supervisão existe?
Foi formada uma Comissão Técnica de Acompanhamento que tem a responsabilidade de avaliar o desempenho do sistema e propor as adaptações que considere necessárias ao seu bom funcionamento. Esta comissão validou metodologias que traduzem, “de forma razoável e conservadora”, indica a ADENE, a situação que existiria na ausência do projeto, para que seja feita a correta contabilização de redução de emissões de GEE ou sequestro de carbono.
A ApC – Agência para o Clima vai atuar enquanto entidade supervisora e a ADENE – Agência para a Energia vai gerir a plataforma de registo de projetos e de créditos. Ambas vão também acompanhar o mercado, e a segunda garante que existe “um processo de monitorização, reporte e verificação de projetos e créditos robusto e independente”.
Além disso, existe ainda a figura do “verificador”, que atestará a qualidade dos créditos. Contam-se cerca de 130 técnicos que já manifestaram interesse em atuar como verificadores. Estão de momento a ser promovidas ações de formação para verificadores, que contam até ao momento mais de 50 formandos, assim como um curso de introdução ao mercado. A ausência de conflitos de interesse é rigorosamente assegurada, garante o ministério, tanto na qualificação como na atuação dos verificadores.