Sustentabilidade

Empresas e cidadãos já podem compensar emissões através do mercado de carbono

É lançado, esta sexta-feira, o mercado voluntário de carbono português. Conheça esta forma de compensar emissões, que está disponível para cidadãos e empresas.

  1. Em que consiste o mercado voluntário de carbono?

  2. Qual a diferença deste mercado em relação ao que já existe a nível europeu?

  3. Em que consiste o lançamento?

  4. Os primeiros projetos terão de entrar na 'categoria' florestação. Porquê?

  5. Quantos projetos se inserem, para já, nessa categoria?

  6. Há mais metodologias na calha?

  7. Que objetivos é que os projetos têm de servir?

  8. Pode registar-se o mesmo projeto em diferentes mercados?

  9. Quem pode comprar créditos de carbono?

  10. Que tipo de créditos existem?

  11. Qual o preço dos créditos de carbono?

  12. Participar neste mercado tem custos?

  13. Que tipo de supervisão existe?