Entre subidas e descidas, o que faz mexer o preço dos combustíveis?

Como têm evoluído os preços dos combustíveis em Portugal, desde que começou a guerra no Irão? 1 de 6

A 28 de fevereiro de 2026, iniciou-se a guerra que opôs Estados Unidos e Israel ao Irão, e que deixou os mercados de petróleo num rebuliço. Na véspera, sexta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 em Portugal marcava os 1,681 euros por litro e o gasóleo simples os 1,596 euros, de acordo com os dados disponibilizados pela Direção Geral da Energia e Geologia.

O conflito fez-se notar e os preços do gasóleo, que estavam abaixo dos da gasolina, “passaram para a frente” no início de março. A 9 de abril registou-se um máximo de 2,145 euros neste combustível e foi só em maio que o preço médio do litro da gasolina 95 voltou a ultrapassar o do gasóleo. No caso da gasolina, o máximo destes últimos meses foi de 2,024 euros, marcado no final de maio. Contas feitas, o conflito chegou a impulsionar os preços do gasóleo em 34% e da gasolina em 17%, face aos preços pré-guerra.

No mês de junho começou a sentir-se um alívio nos preços, na sequência de acordos de paz anunciados entre os Estados Unidos e o Irão, apesar de se seguirem alguns vaivéns perante incertezas quanto à solidez das tréguas.

Esta sexta-feira, 10 de julho, o gasóleo simples custava 1,793 euros enquanto o preço médio da gasolina totaliza 1,893 euros. De acordo com as previsões da Automóvel Club de Portugal, esta semana, o gasóleo fica 7 cêntimos mais caro e a gasolina aumenta 2,5 cêntimos por litro, perante o reacendimento do conflito no Médio Oriente, depois de Donald Trump ter declarado o fim do acordo de cessar-fogo com o Irão e de ter bombardeado vários pontos do país durante a semana.