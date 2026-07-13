Combustíveis

Entre subidas e descidas, o que faz mexer o preço dos combustíveis?

Os preços dos combustíveis estão sob os holofotes com a pressão da guerra no Irão e depois do Governo pedir uma análise aos reguladores. Saiba o que os faz mexer.

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  1. Como têm evoluído os preços dos combustíveis em Portugal, desde que começou a guerra no Irão?

  2. Que questões levantou o Governo quanto à evolução dos preços dos combustíveis?

  3. Mas, afinal, o que faz mexer os preços dos combustíveis?

  4. Como tem evoluído o preço do petróleo?

  5. Mas se os preços do petróleo caíram quase para níveis pré-guerra, os preços da gasolina e gasóleo não deviam já estar nesses níveis também?

  6. Mas porque é que as cotações da gasolina e do gasóleo não acompanham completamente as do petróleo bruto?