Estado impedido de exigir documentos já existentes nos serviços públicos. O que muda na prática?
O Estado deixa de poder exigir documentos que já tem nos seus próprios serviços. Nova regra, com efeitos imediatos, alarga-se a entidades que gerem fundos europeus e apoios às empresas.Ver Descodificador
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O que muda na obrigação de entregar documentos ao Estado?
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Que entidades passam a estar obrigadas a cumprir esta regra?
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Em que situações deixa de ser necessário entregar documentos?
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O que muda na prática para empresas e cidadãos?
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Que diploma é alterado por este despacho?
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Qual é a base legal desta dispensa de documentos?
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Por que motivo o Governo fez esta alteração agora?
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Quando entram em vigor estas regras?
Estado impedido de exigir documentos já existentes nos serviços públicos. O que muda na prática?
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O que muda na obrigação de entregar documentos ao Estado?
O novo despacho, publicado esta terça-feira em Diário da República, reforça uma regra simples: o Estado deixa de poder pedir aos cidadãos e às empresas documentos que já estejam na posse de outros serviços públicos. Na prática, sempre que a informação já exista dentro da Administração Pública, passa a ser responsabilidade dos próprios serviços obtê-la internamente.
O diploma é explícito ao determinar que as entidades “devem abster-se de solicitar […] documentos em posse de qualquer serviço e organismo da Administração Pública”, eliminando pedidos repetidos e redundantes.
Proxima Pergunta: Que entidades passam a estar obrigadas a cumprir esta regra?
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Que entidades passam a estar obrigadas a cumprir esta regra?
A grande novidade é o alargamento da regra a organismos com forte impacto económico. Passam a estar abrangidas entidades como:
- Agência para o Desenvolvimento e Coesão;
- Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”;
- Autoridades de gestão de fundos europeus;
- Direção-Geral da Economia;
- IAPMEI (incluindo empresas públicas participadas);
- AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal;
- Agência para a Investigação e Inovação.
Estas entidades gerem incentivos, fundos europeus e apoio às empresas — áreas onde a burocracia tem sido mais criticada.
Os organismos referidos devem garantir a partilha de dados e documentos necessários à correta instrução e ao bom andamento dos procedimentos, nos quais se incluem procedimentos de candidaturas, que estejam a seu cargo, entre si e entre todos os restantes serviços e organismos da Administração Pública.
Proxima Pergunta: Em que situações deixa de ser necessário entregar documentos?
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Em que situações deixa de ser necessário entregar documentos?
Sempre que um documento já exista num serviço público — por exemplo, dados fiscais, certidões ou registos — o cidadão ou empresa deixa de ter de o apresentar novamente.
Mas há uma condição essencial: é necessário dar autorização. O acesso à informação depende do consentimento do titular, garantindo controlo sobre os dados.
Ou seja, o princípio é: menos papel, mas com controlo do cidadão.
Proxima Pergunta: O que muda na prática para empresas e cidadãos?
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O que muda na prática para empresas e cidadãos?
Na prática, esta alteração pode significar:
- menos deslocações e pedidos de certidões;
- redução de custos administrativos;
- processos mais rápidos (sobretudo em candidaturas a fundos);
- menos duplicação de documentos.
Para as empresas, especialmente as que recorrem a apoios públicos, o impacto pode ser significativo ao reduzir atrasos e exigências burocráticas.
Proxima Pergunta: Que diploma é alterado por este despacho?
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Que diploma é alterado por este despacho?
O novo despacho altera o Despacho n.º 8312/2025, que já previa esta dispensa de entrega de documentos.
A diferença é que agora o Governo pretende garantir que a regra não fica apenas no papel, alargando-a e impondo a sua aplicação a mais entidades, sobretudo nas áreas económicas.
Proxima Pergunta: Qual é a base legal desta dispensa de documentos?
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Qual é a base legal desta dispensa de documentos?
A medida assenta no artigo 28.º-A do Decreto-Lei n.º 135/99, que estabelece que os serviços públicos devem organizar-se para não exigir aos cidadãos documentos que já existam na Administração.
O objetivo é claro: inverter a lógica tradicional em que o cidadão prova tudo, passando essa responsabilidade para o próprio Estado.
Proxima Pergunta: Por que motivo o Governo fez esta alteração agora?
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Por que motivo o Governo fez esta alteração agora?
O despacho reconhece a necessidade de “assegurar uma aplicação uniforme” da regra, admitindo implicitamente que ela não estava a ser cumprida de forma consistente.
A mudança surge também num contexto de pressão para reduzir burocracia, sobretudo no acesso a fundos europeus e no apoio às empresas.
Proxima Pergunta: Quando entram em vigor estas regras?
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Quando entram em vigor estas regras?
As novas regras entram em vigor imediatamente, na data da publicação do despacho, isto é, esta terça-feira, dia 24 de março.
Isto significa que, em teoria, os serviços abrangidos deixam desde já de poder pedir documentos que o próprio Estado já detenha.