Reforma do Estado

Estado impedido de exigir documentos já existentes nos serviços públicos. O que muda na prática?

O Estado deixa de poder exigir documentos que já tem nos seus próprios serviços. Nova regra, com efeitos imediatos, alarga-se a entidades que gerem fundos europeus e apoios às empresas.

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  1. O que muda na obrigação de entregar documentos ao Estado?

  2. Que entidades passam a estar obrigadas a cumprir esta regra?

  3. Em que situações deixa de ser necessário entregar documentos?

  4. O que muda na prática para empresas e cidadãos?

  5. Que diploma é alterado por este despacho?

  6. Qual é a base legal desta dispensa de documentos?

  7. Por que motivo o Governo fez esta alteração agora?

  8. Quando entram em vigor estas regras?