Estreito de Bab El-Mandeb. O que é (mais) este ponto crucial de passagem?

Por que é que ganhou destaque internacional? 2 de 5

O estreito de Bab El-Mandeb ganhou especial destaque internacional em 2023, com os ataques dos Houthis do Iémen a embarcações no mar vermelho. Com o estreito de Ormuz bloqueado, o Bab El-Mandeb voltou a entrar no foco, tornando-se uma rota especialmente procurada como alternativa até ao Mar Vermelho.

Representando uma fatia significativa do comércio energético mundial, com o redirecionamento do comércio que passava por Ormuz, os envios através daquele canal subiram no último mês. Os envios sauditas por exemplo redirecionados para o porto de Yanbu subiram para 4,658 milhões de barris por dia, face a uma média de 770 mil barris por dia em janeiro e fevereiro, de acordo com a Reuters.

Com a entrada em cena na guerra do Irão dos Houthis, rebeldes no Iémen próximos de Teerão, os receios sobre um estrangulamento no Bab El-Mandeb começaram a aumentar.