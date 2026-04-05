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Estreito de Bab El-Mandeb. O que é (mais) este ponto crucial de passagem?

Entrada em cena dos Houthis, grupo rebelde do Iémen, aumenta a pressão sobre um ponto de estrangulamento crucial como alternativa ao Estreito de Ormuz. Entenda o que está em causa.

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  1. O que é e onde fica o estreito de Bab El-Mandeb?

  2. Por que é que ganhou destaque internacional?

  3. Porque é que os pontos de estrangulamento são importantes?

  4. Qual a posição dos Houthis no conflito no Golfo?

  5. O que aconteceu em 2023 e quais foram as consequências?