Estreito de Bab El-Mandeb. O que é (mais) este ponto crucial de passagem?
Entrada em cena dos Houthis, grupo rebelde do Iémen, aumenta a pressão sobre um ponto de estrangulamento crucial como alternativa ao Estreito de Ormuz. Entenda o que está em causa.Ver Descodificador
Estreito de Bab El-Mandeb. O que é (mais) este ponto crucial de passagem?
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O que é e onde fica o estreito de Bab El-Mandeb?
O estreito Bab El-Mandeb é considerado estratégico e liga o Mar Vermelho ao Golfo de Adem, funcionando como uma passagem obrigatória entre o Mediterrâneo (via Canal de Suez) e o oceano Índico. Situa-se entre o Iémen, a leste, e o Djibuti e a Eritreia, a oeste. Sendo um dos principais “corredores” marítimos do comércio global.
Permite uma ligação mais curta entre Europa e Ásia, evitando assim uma rota mais longa pelo Cabo da Boa Esperança (cerca do dobro do tempo), sendo por isso um dos principais pontos de estrangulamento marítimos do comércio global.
Proxima Pergunta: Por que é que ganhou destaque internacional?
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Por que é que ganhou destaque internacional?
O estreito de Bab El-Mandeb ganhou especial destaque internacional em 2023, com os ataques dos Houthis do Iémen a embarcações no mar vermelho. Com o estreito de Ormuz bloqueado, o Bab El-Mandeb voltou a entrar no foco, tornando-se uma rota especialmente procurada como alternativa até ao Mar Vermelho.
Representando uma fatia significativa do comércio energético mundial, com o redirecionamento do comércio que passava por Ormuz, os envios através daquele canal subiram no último mês. Os envios sauditas por exemplo redirecionados para o porto de Yanbu subiram para 4,658 milhões de barris por dia, face a uma média de 770 mil barris por dia em janeiro e fevereiro, de acordo com a Reuters.
Com a entrada em cena na guerra do Irão dos Houthis, rebeldes no Iémen próximos de Teerão, os receios sobre um estrangulamento no Bab El-Mandeb começaram a aumentar.
Proxima Pergunta: Porque é que os pontos de estrangulamento são importantes?
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Porque é que os pontos de estrangulamento são importantes?
Os pontos de estrangulamento são canais estreitos ao longo de rotas marítimas globais com grande procura e cruciais para a segurança energética mundial. “A impossibilidade do petróleo transitar por um ponto de estrangulamento importante, mesmo que temporariamente, pode levar a atrasos substanciais no fornecimento e a custos de transporte mais elevados, resultando em preços mundiais de energia mais altos”, explica a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos.
Proxima Pergunta: Qual a posição dos Houthis no conflito no Golfo?
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Qual a posição dos Houthis no conflito no Golfo?
Os Houthis entraram no final da semana passada no conflito que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão, lançando mísseis contra Israel. Até então o grupo rebelde do Iémen manteve-se afastado do conflito, mas a sua posição geográfica traz mais um elemento de complexidade à geopolítica.
Se o conflito escalar e avançarem para uma intervenção militar direta e o Irão responder, abre-se uma nova frente de batalha no Mar Vermelho, aumentando a probabilidade de mais um estreito importante para o comércio mundial fechado. Neste cenário, o preço do barril do petróleo deverá aumentar ainda mais, agravando-se a escalada dos preços dos combustíveis, mas também o aumento dos custos dos bens.
Proxima Pergunta: O que aconteceu em 2023 e quais foram as consequências?
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O que aconteceu em 2023 e quais foram as consequências?
Em outubro de 2023, o Houthis iniciaram uma série de ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Adem usando mísseis, drones e embarcações mais pequenas. Após o início desses ataques, logo em novembro de 2023, algumas embarcações começaram a evitar o Estreito de Bab el-Mandeb, preferindo rotas maiores através do Cabo da Boa Esperança.
Segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA, a quantidade de petróleo bruto e derivados que passam pelo Bab el-Mandeb diminuiu em mais de 50% nos primeiros oito meses de 2024.
Além disso, as interrupções no fluxo de petróleo em 2024 levaram a Aramco, companhia petrolífera nacional da Arábia Saudita, a redirecionar o transporte marítimo de petróleo bruto do Estreito de Ormuz para o transporte terrestre através do oleoduto Leste-Oeste até os portos do Mar Vermelho.