EU Kids Act vai além da proibição das redes sociais. O que a UE quer mudar?

Vai mudar mais alguma coisa nas redes sociais? 4 de 9

A proposta pretende impor também o princípio de safety by design a vários outros serviços ou sistemas digitais, com foco nos utilizadores abaixo dos 18 anos. Nas redes sociais e plataformas de vídeos há várias regras.

Os serviços não poderão encorajar o uso excessivo ou compulsivo por menores. Ficarão proibidos o infinite scroll sem pontos de paragem, truques de recompensa e mecanismos que penalizam quem não regressa com regularidade.

As notificações push ficarão desligadas por defeito e, quando ativadas, têm de ser desenhadas para proteger o sono e o horário escolar. Só ficam de fora os alertas urgentes de segurança da conta e as interações com os tutores.

As definições deverão estar no máximo de privacidade por defeito, com geolocalização, câmara e microfone desativados. Quando a localização é ativada, deverá desligar-se automaticamente no fim da sessão.

Ninguém poderá contactar um menor sem pré-aprovação. Os menores não poderão aparecer em sugestões de contacto, não poderão ser adicionados a grupos sem consentimento e poderão bloquear qualquer pessoa anonimamente.

O seu conteúdo ficará visível apenas para contactos aceites, os dados de contacto nunca poderão ser expostos, terceiros não poderão descarregar ou capturar screenshots do conteúdo e as transmissões ao vivo (livestreams) ficam desativadas por predefinição.

Ficam ainda indisponíveis filtros que embelezam ou idealizam desproporcionadamente o rosto — filtos como os que imitam animais ficam de fora — e as funcionalidades que alimentam a comparação social.

Nos algoritmos está a mudança de fundo. O feed deixará de poder aprender, por defeito, com o comportamento involuntário da criança. A proposta pretende também proibir a exposição a conteúdos de risco, incluindo quando aparecem repetidamente — efeito rabbit hole.

Passará a ter prioridade aquilo que a criança ou jovem declara querer ver. O menor ganhará um botão para apagar as preferências acumuladas e terá poder para escolher um feed sem perfilização.

Dinheiro e compras

Antes de qualquer transação, o menor terá de ser avisado em tempo real e em linguagem clara de que está a fazer uma compra. A moeda virtual comprada com dinheiro real terá de mostrar o valor em euros. E as plataformas não poderão ser desenhadas para induzir gastos impulsivos — o que inclui não expor menores a sistemas de recompensa variável, como as loot boxes.