EU Kids Act vai além da proibição das redes sociais. O que a UE quer mudar?
- Rafael Correia
- 14:59
A Comissão Europeia apresentou esta semana o "EU Kids Act". A proposta pretende proibir o acesso às redes sociais consideradas "de risco" para os menores de 13 anos, mas não só.Ver Descodificador
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As redes sociais vão ser proibidas a menores de 15?
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O que é uma rede social de "risco"?
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As restrições afetam apenas as redes sociais?
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Vai mudar mais alguma coisa nas redes sociais?
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Há impacto nos outros serviços?
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O que fica de fora do âmbito do regulamento?
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Como vão verificar as idades?
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Como se garante o cumprimento ?
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Quando irá começar a ser aplicada?
EU Kids Act vai além da proibição das redes sociais. O que a UE quer mudar?
- Rafael Correia
- 14:59
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As redes sociais vão ser proibidas a menores de 15?
A restrição é às contas e não ao acesso, ou seja, navegar sem sessão iniciada deverá continuar a ser possível. Quanto à criação de contas, só a partir dos 15 anos será permitido criar conta própria nas redes sociais consideradas de “risco”.
Abaixo dos 13, não poderão criar contas. Entre os 13 e os 15, as plataformas podem permitir que os pais ou tutores criem e possam gerir “mini-contas” para os seus filhos.
Para isso, a plataforma terá de confirmar quem é o responsável parental e verificar que a criança fez 13 anos. As plataformas que já exigem uma idade mínima superior a 13 anos nos seus termos de serviço não poderão usar esta via.
Essas contas terão limite de ecrã fixado pelos pais até ao máximo de uma hora por dia, contactos pré-aprovados e controlo parental sempre ativo.
Proxima Pergunta: O que é uma rede social de "risco"?
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O que é uma rede social de "risco"?
Uma rede social é considerada de “risco” se cumprir pelo menos uma das seguintes condições:
- permitir transmissões ao vivo (livestreams)
- permitir contactos com estranhos fora da rede de contactos/subscrições pré-existentes
- usar sistemas de recomendação por perfilização
- recomendar conteúdos ou contatos não solicitados
- apresentar funcionalidades viciantes (como reprodução automática e notificações contínuas)
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As restrições afetam apenas as redes sociais?
Não. As mesmas regras valerão para as plataformas de vídeo de “risco”, como o YouTube.
Haverá uma exceção. As plataformas de vídeo feitas de propósito para crianças com menos de 13 anos poderão permitir o acesso entre os 3 aos 12, sempre através da conta do tutor e sem uma conta para a criança. Para isso terão de o prever nos termos de serviço, publicar uma avaliação de impacto e tornar pública a lista de conteúdos não adequados — cujos conteúdos terão de ser bloqueados.
O tutor poderá limitar o acesso a um máximo de 1 hora por dia, supervisionar o que é mostrado, aprovar ou remover contactos e suspender o acesso.
Os feeds personalizados, as recomendação e a pesquisa ficarão desligados — só poderão ser ativados se a avaliação de impacto demonstrar que isso serve o interesse da criança e não prejudica a sua segurança.
Abaixo dos 3 anos, o acesso não poderá ser ativado.
Proxima Pergunta: Vai mudar mais alguma coisa nas redes sociais?
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Vai mudar mais alguma coisa nas redes sociais?
A proposta pretende impor também o princípio de safety by design a vários outros serviços ou sistemas digitais, com foco nos utilizadores abaixo dos 18 anos. Nas redes sociais e plataformas de vídeos há várias regras.
Os serviços não poderão encorajar o uso excessivo ou compulsivo por menores. Ficarão proibidos o infinite scroll sem pontos de paragem, truques de recompensa e mecanismos que penalizam quem não regressa com regularidade.
As notificações push ficarão desligadas por defeito e, quando ativadas, têm de ser desenhadas para proteger o sono e o horário escolar. Só ficam de fora os alertas urgentes de segurança da conta e as interações com os tutores.
As definições deverão estar no máximo de privacidade por defeito, com geolocalização, câmara e microfone desativados. Quando a localização é ativada, deverá desligar-se automaticamente no fim da sessão.
Ninguém poderá contactar um menor sem pré-aprovação. Os menores não poderão aparecer em sugestões de contacto, não poderão ser adicionados a grupos sem consentimento e poderão bloquear qualquer pessoa anonimamente.
O seu conteúdo ficará visível apenas para contactos aceites, os dados de contacto nunca poderão ser expostos, terceiros não poderão descarregar ou capturar screenshots do conteúdo e as transmissões ao vivo (livestreams) ficam desativadas por predefinição.
Ficam ainda indisponíveis filtros que embelezam ou idealizam desproporcionadamente o rosto — filtos como os que imitam animais ficam de fora — e as funcionalidades que alimentam a comparação social.
Nos algoritmos está a mudança de fundo. O feed deixará de poder aprender, por defeito, com o comportamento involuntário da criança. A proposta pretende também proibir a exposição a conteúdos de risco, incluindo quando aparecem repetidamente — efeito rabbit hole.
Passará a ter prioridade aquilo que a criança ou jovem declara querer ver. O menor ganhará um botão para apagar as preferências acumuladas e terá poder para escolher um feed sem perfilização.
Dinheiro e compras
Antes de qualquer transação, o menor terá de ser avisado em tempo real e em linguagem clara de que está a fazer uma compra. A moeda virtual comprada com dinheiro real terá de mostrar o valor em euros. E as plataformas não poderão ser desenhadas para induzir gastos impulsivos — o que inclui não expor menores a sistemas de recompensa variável, como as loot boxes.
Proxima Pergunta: Há impacto nos outros serviços?
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Há impacto nos outros serviços?
A proposta pretende impor também o princípio de safety by design a serviços como lojas de aplicações, jogos online e companheiros de IA e chatbots.
Jogos
O acesso a jogos por menores de 13 anos só poderá ser ativado e controlado através de ferramentas de controlo parental. Os jogos terão de implementar salvaguardas para impedir que sejam usados para atrair menores a iniciar contactos noutros serviços que possam representar riscos.
Os jogos ficarão também sujeitos a parte das regras contra o uso compulsivo, às definições seguras por defeito e às salvaguardas de contacto.
Lojas de aplicações
As lojas de aplicações terão de aplicar um sistema de classificação etária (age-rating) com metodologia pública a todas as apps, proibir o acesso/compra de apps inadequadas à idade do menor e permitir que a solução europeia de verificação de idade seja oferecida na sua loja.
Inteligência artificial
Os companheiros de IA e chatbots não poderão simular relações interpessoais de forma a criar dependência emocional. Os menores de 13 anos só poderão utilizar através de ferramentas de controlo parental.
Quando integrados numa plataforma ou jogo, não poderão ser ativados automaticamente nem exibidos com destaque.
Por predefinição, o que a criança disse numa conversa não pode ser usado nas seguintes – salvo se for necessário para a proteger. Os sistemas têm de ser testados antes do lançamento e monitorizados depois, exceto em casos de micro e pequenas emprresas.
Proxima Pergunta: O que fica de fora do âmbito do regulamento?
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O que fica de fora do âmbito do regulamento?
As regras não se aplicarão, por exemplo, a enciclopédias online sem fins lucrativos — como a Wikipedia –, repositórios educacionais e científicos sem fins lucrativos, serviços e sistemas desenhados para propósitos maioritariamente educacionais e operados por/para escolas, plataformas de desenvolvimento e partilha de software open-source — como o GitHub — ou serviços criados apenas para investigação científica.
Proxima Pergunta: Como vão verificar as idades?
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Como vão verificar as idades?
A idade autodeclarada deixará de ser suficiente. Para o limiar dos 15 anos nas redes sociais e plataformas de vídeo, a regra será estrita: as plataformas terão de recorrer à solução europeia de verificação de idade. As carteiras de identidade digital europeias contarão para este efeito e cada Estado-Membro terá de garantir pelo menos uma solução gratuita aos seus cidadãos.
Para as restantes obrigações, as empresas poderão usar alternativas, desde que provem que são exatas, seguras, não intrusivas e respeitadoras dos dados.
Qualquer método de verificação terá de funcionar por zero knowledge proof, que devolve apenas um sim ou não sobre se o utilizador está acima do limiar de idade. A Comissão sublinha que a aplicação europeia “não retém documentos de identificação nem dados biométricos”.
Nas contas novas, a verificação será obrigatória. Nas já existentes, as plataformas terão seis meses para determinar quais pertencem a menores de 15 anos — e depois desativar não só essas, mas também aquelas cuja idade não tenha sido possível estabelecer.
No entanto, quando a plataforma consegue provar que a conta não é de um menor de 15, não é preciso a verificação. Tal pode ser feito de várias maneiras, como por exemplo, através da data de criação da conta ou dados de cartão de crédito legitimamente obtidos.
Proxima Pergunta: Como se garante o cumprimento ?
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Como se garante o cumprimento ?
As redes sociais e plataformas de vídeo de muito grande dimensão (VLOP) terão de apresentar à Comissão um plano de conformidade detalhado e mandar auditá-lo, a custo próprio, por auditores independentes. Terão ainda de mostrar como tencionam determinar a idade dos utilizadores.
O quadro de fiscalização assentará nas estruturas existentes do Digital Services Act e do AI Act. Estará previsto um canal rápido para investigações da Comissão, com prazos indicativos de conclusões preliminares em 30 dias úteis e decisão final em 90.
O incumprimento das regras poderá resultar em coimas até 6% do volume de negócios anual mundial da empresa.
Proxima Pergunta: Quando irá começar a ser aplicada?
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Quando irá começar a ser aplicada?
O EU Kids Act é ainda uma proposta da Comissão Europeia, tendo ainda de ser avaliada e discutida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. A Comissão Europeia vai fazer pressão para que o processo seja acelerado. “Tendo em conta a clara exigência de uma ação urgente e abrangente ao nível da União, é essencial que o ato legislativo seja adotado rapidamente”, explicou a instituição, em comunicado.
Após a aprovação final e publicação no Jornal da União Europeia, o regulamento entrará em vigor 20 dias depois e será aplicável, de forma geral, seis meses mais tarde. Existem duas exceções. Os planos de conformidade das grandes plataformas valerão desde o primeiro dia. As medidas nacionais de apoio às crianças e o canal rápido de investigação só valerão ao fim de 12 meses.