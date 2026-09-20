Redes Sociais

EU Kids Act vai além da proibição das redes sociais. O que a UE quer mudar?

  • Rafael Correia
  • 14:59

A Comissão Europeia apresentou esta semana o "EU Kids Act". A proposta pretende proibir o acesso às redes sociais consideradas "de risco" para os menores de 13 anos, mas não só.

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  1. As redes sociais vão ser proibidas a menores de 15?

  2. O que é uma rede social de "risco"?

  3. As restrições afetam apenas as redes sociais?

  4. Vai mudar mais alguma coisa nas redes sociais?

  5. Há impacto nos outros serviços?

  6. O que fica de fora do âmbito do regulamento?

  7. Como vão verificar as idades?

  8. Como se garante o cumprimento ?

  9. Quando irá começar a ser aplicada?