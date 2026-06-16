EUA forçam Anthropic a desativar modelos avançados de IA. O que está em causa?
Administração Trump obrigou Anthropic a suspender os seus modelos de IA mais avançados, Mythos e Fable, levantando questões sobre segurança nacional, cibersegurança e acesso europeu a tecnologia.Ver Descodificador
EUA forçam Anthropic a desativar modelos avançados de IA. O que está em causa?
-
O que é o Claude Mythos 5 e o Claude Fable 5?
O Claude Mythos 5 é um modelo avançado de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela Anthropic e concebido especificamente para tarefas de cibersegurança, sendo a primeira evolução do Mythos Preview apresentado em abril. Ao contrário dos modelos generalistas, foi treinado para analisar código, sistemas informáticos e infraestruturas digitais com o objetivo de identificar vulnerabilidades e potenciais falhas de segurança.
Devido às capacidades consideradas sensíveis, o acesso ao Claude Mythos foi inicialmente limitado a apenas 40 parceiros selecionados pela empresa. No entanto, no início deste mês, surgiram indicações de que a Anthropic pretendia alargar a disponibilidade do modelo. Entre os potenciais novos utilizadores encontrava-se a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), e poucos dias depois, a empresa anunciou também a expansão internacional do Mythos para mais de 15 países e cerca de 150 organizações.
Já o Claude Fable 5, anunciado na semana passada, é uma evolução do Mythos concebida para uma utilização mais ampla. Embora mantenha muitas das capacidades avançadas do modelo original, foi desenvolvido com mecanismos de segurança adicionais para reduzir os riscos associados ao seu uso, permitindo a libertação ao público.
Segundo a Anthropic, o Fable 5 incorpora salvaguardas que monitorizam determinados tipos de pedidos considerados mais sensíveis. Nesses casos, em vez de responder diretamente, o sistema pode encaminhar a consulta para outro modelo da empresa menos avançado, o Claude Opus 4.8, que opera com restrições mais adequadas ao uso público.
O objetivo é permitir que mais utilizadores beneficiem das capacidades do modelo sem comprometer os padrões de segurança definidos pela empresa.
Proxima Pergunta: Por que é que a Administração Trump ordenou a suspensão dos modelos?
-
Por que é que a Administração Trump ordenou a suspensão dos modelos?
A Anthropic confirmou na sexta-feira à noite que teve de suspender de forma imediata os modelos de inteligência artificial Mythos 5 e Fable 5, na sequência de uma diretiva da Administração Trump que ordena à empresa a interrupção do acesso a estes sistemas por cidadãos estrangeiros.
A medida resulta de uma proibição imposta pelo Governo norte-americano à utilização internacional das versões mais avançadas dos modelos da empresa. Embora tenha afirmado que irá cumprir a ordem, a Anthropic sublinhou que discorda da fundamentação apresentada pelas autoridades, potencialmente abrindo um novo braço-de-ferro com o Governo dos EUA.
Segundo o comunicado da tecnológica, a diretiva do Governo invoca razões de segurança nacional e exige a suspensão do acesso aos modelos Mythos 5 e Fable 5 por parte de cidadãos estrangeiros, independentemente de se encontrarem dentro ou fora dos Estados Unidos. A restrição abrange ainda colaboradores da própria Anthropic que não possuam nacionalidade norte-americana.
Perante a impossibilidade de implementar rapidamente estas restrições de forma seletiva, a empresa decidiu suspender temporariamente o acesso aos dois modelos para todos os clientes. “Para garantir o cumprimento da ordem, iremos desativar abruptamente o Fable 5 e o Mythos 5 para todos os utilizadores”, refere a empresa.
A Anthropic esclareceu, contudo, que a medida afeta apenas estes dois modelos e que o acesso aos restantes sistemas de IA da empresa permanecerá inalterado. A tecnológica pediu ainda desculpa pelos transtornos causados e garantiu que está a trabalhar para restabelecer o acesso aos modelos assim que seja possível fazê-lo em conformidade com as exigências das autoridades.
De acordo com a Anthropic, uma das preocupações das autoridades norte-americanas estará relacionada com a possível existência de um método para realizar um “jailbreak” ao Fable 5.
Em termos simples, um jailbreak consiste na exploração de vulnerabilidades de um sistema de inteligência artificial, levando-o a contornar as suas restrições de segurança para fornecer respostas que não deveria de fornecer, ou executar ações que não deveria de aceitar executar.
Proxima Pergunta: Como é que a Anthropic reagiu à decisão dos EUA?
-
Como é que a Anthropic reagiu à decisão dos EUA?
A Anthropic argumenta que o Fable 5 já foi lançado com salvaguardas robustas e extensivamente testadas. A empresa reconhece que nenhum sistema de IA é totalmente imune a tentativas de contornar as suas restrições, mas defende que os riscos do Fable 5 são comparáveis aos dos modelos avançados já disponíveis no mercado. Por isso, considera que as restrições impostas pelo governo norte-americano não refletem adequadamente o nível de proteção implementado.
A Anthropic não nega que o modelo possua capacidades avançadas de cibersegurança. No entanto, afirma que implementou mecanismos para limitar utilizações abusivas e que os testes realizados até agora não encontraram vulnerabilidades graves que permitam contornar amplamente essas proteções.
Importa lembrar que a Anthropic e a Administração Trump têm protagonizado vários momentos de tensão nos últimos meses. O episódio mais significativo até aqui tinha ocorrido em março, quando o Pentágono informou a empresa de que esta passava a ser considerada “um risco para a cadeia de abastecimento”.
Essa decisão surgiu depois de a Anthropic recusar determinadas exigências do governo norte-americano relacionadas com o acesso e a supervisão dos seus modelos de inteligência artificial, aprofundando o desacordo entre as duas partes sobre a forma como estas tecnologias devem ser desenvolvidas, controladas e disponibilizadas.
Proxima Pergunta: A suspensão dos modelos de IA da Anthropic é permanente?
-
A suspensão dos modelos de IA da Anthropic é permanente?
Com a informação disponível até ao momento, a medida aparenta ser temporária, mas não existe qualquer garantia de quando poderá ser levantada.
A própria Anthropic afirmou que está a cumprir a diretiva do Governo norte-americano, mas que discorda da sua fundamentação e que está a trabalhar para restabelecer o acesso ao Mythos 5 e ao Fable 5 “assim que possível”. A empresa pediu ainda desculpa pela suspensão e descreveu a decisão como uma interrupção abrupta imposta por uma ordem governamental.
No entanto, o levantamento da restrição não depende apenas da Anthropic. Para que os modelos voltem a estar disponíveis internacionalmente, será necessário que a Administração Trump retire ou altere a diretiva, ou que a empresa encontre uma forma de cumprir os requisitos exigidos pelas autoridades sem bloquear totalmente o acesso.
Por enquanto, não foi anunciado qualquer prazo para o regresso dos modelos. Assim, embora tudo indique que a suspensão não foi apresentada como definitiva, também não há uma data concreta para o seu fim.
Proxima Pergunta: Que implicações pode ter esta decisão?
-
Que implicações pode ter esta decisão?
As implicações desta decisão podem ir muito além da suspensão temporária do Mythos 5 e do Fable 5. Pela primeira vez, um Governo está a restringir o acesso internacional a modelos de inteligência artificial de ponta invocando motivos de segurança nacional, levantando questões sobre quem poderá ter acesso às tecnologias mais avançadas de IA no futuro.
Uma das consequências mais imediatas é o potencial aprofundamento da diferença tecnológica entre os Estados Unidos e os seus aliados, nomeadamente a Europa. Até agora, empresas, universidades, centros de investigação e organismos públicos europeus podiam, em princípio, beneficiar dos avanços desenvolvidos pelas principais empresas norte-americanas de IA. Se restrições deste tipo se tornarem mais frequentes, a Europa poderá ver-se impedida de aceder aos modelos mais avançados produzidos nos Estados Unidos, ficando dependente de versões menos capazes ou de alternativas desenvolvidas localmente.
A decisão é particularmente significativa porque não se limita a bloquear utilizadores localizados fora dos Estados Unidos. Segundo a própria Anthropic, a diretiva recebida do Governo norte-americano exigiu a suspensão do acesso a cidadãos estrangeiros independentemente do país onde se encontrassem. Isto significa que até funcionários da Anthropic que trabalhem nos Estados Unidos, mas que não possuam nacionalidade norte-americana, estão abrangidos pelas restrições.
O caso também poderá ter impacto na investigação científica e na cibersegurança. O Mythos 5 tinha sido concebido especificamente para identificar vulnerabilidades informáticas e apoiar equipas de defesa digital. Organizações europeias que pretendiam utilizar o modelo para reforçar a sua proteção contra ciberataques poderão agora perder acesso a uma ferramenta considerada de última geração.
Ao mesmo tempo, a decisão poderá acelerar os esforços europeus para desenvolver modelos próprios. Nos últimos anos, a União Europeia tem procurado reduzir a dependência tecnológica de empresas estrangeiras em áreas estratégicas como os semicondutores, a computação em nuvem e a inteligência artificial. Se os modelos mais avançados passarem a estar sujeitos a restrições geopolíticas, poderá aumentar a pressão para que a Europa invista mais fortemente em alternativas desenvolvidas dentro das suas fronteiras.
Proxima Pergunta: Qual foi a reação de Bruxelas?
-
Qual foi a reação de Bruxelas?
A Comissão Europeia reagiu à suspensão do acesso aos modelos Fable 5 e Mythos 5 considerando que o episódio demonstra a importância de a União Europeia reforçar a sua autonomia tecnológica numa área cada vez mais estratégica como a inteligência artificial.
No sábado, o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier, afirmou que a situação “reforça ainda mais a necessidade da soberania tecnológica da Europa. Demonstra também a importância da nossa legislação existente sobre cibersegurança e IA”.
Segundo Thomas Regnier, a Comissão Europeia “está a avaliar” a decisão da Anthropic e “continua a dialogar” com os seus aliados relativamente aos modelos de IA mais recentes e avançados que chegam ao mercado, com o objetivo de “abordar todos os riscos” associados a estas tecnologias e reforçar a cibersegurança.
Bruxelas não anunciou para já qualquer medida concreta em resposta à decisão da Administração Trump.