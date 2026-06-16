EUA forçam Anthropic a desativar modelos avançados de IA. O que está em causa?

Por que é que a Administração Trump ordenou a suspensão dos modelos? 2 de 6

A Anthropic confirmou na sexta-feira à noite que teve de suspender de forma imediata os modelos de inteligência artificial Mythos 5 e Fable 5, na sequência de uma diretiva da Administração Trump que ordena à empresa a interrupção do acesso a estes sistemas por cidadãos estrangeiros.

A medida resulta de uma proibição imposta pelo Governo norte-americano à utilização internacional das versões mais avançadas dos modelos da empresa. Embora tenha afirmado que irá cumprir a ordem, a Anthropic sublinhou que discorda da fundamentação apresentada pelas autoridades, potencialmente abrindo um novo braço-de-ferro com o Governo dos EUA.

Segundo o comunicado da tecnológica, a diretiva do Governo invoca razões de segurança nacional e exige a suspensão do acesso aos modelos Mythos 5 e Fable 5 por parte de cidadãos estrangeiros, independentemente de se encontrarem dentro ou fora dos Estados Unidos. A restrição abrange ainda colaboradores da própria Anthropic que não possuam nacionalidade norte-americana.

Perante a impossibilidade de implementar rapidamente estas restrições de forma seletiva, a empresa decidiu suspender temporariamente o acesso aos dois modelos para todos os clientes. “Para garantir o cumprimento da ordem, iremos desativar abruptamente o Fable 5 e o Mythos 5 para todos os utilizadores”, refere a empresa.

A Anthropic esclareceu, contudo, que a medida afeta apenas estes dois modelos e que o acesso aos restantes sistemas de IA da empresa permanecerá inalterado. A tecnológica pediu ainda desculpa pelos transtornos causados e garantiu que está a trabalhar para restabelecer o acesso aos modelos assim que seja possível fazê-lo em conformidade com as exigências das autoridades.

De acordo com a Anthropic, uma das preocupações das autoridades norte-americanas estará relacionada com a possível existência de um método para realizar um “jailbreak” ao Fable 5.

Em termos simples, um jailbreak consiste na exploração de vulnerabilidades de um sistema de inteligência artificial, levando-o a contornar as suas restrições de segurança para fornecer respostas que não deveria de fornecer, ou executar ações que não deveria de aceitar executar.