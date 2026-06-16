Inteligência Artificial

EUA forçam Anthropic a desativar modelos avançados de IA. O que está em causa?

Administração Trump obrigou Anthropic a suspender os seus modelos de IA mais avançados, Mythos e Fable, levantando questões sobre segurança nacional, cibersegurança e acesso europeu a tecnologia.

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  1. O que é o Claude Mythos 5 e o Claude Fable 5?

  2. Por que é que a Administração Trump ordenou a suspensão dos modelos?

  3. Como é que a Anthropic reagiu à decisão dos EUA?

  4. A suspensão dos modelos de IA da Anthropic é permanente?

  5. Que implicações pode ter esta decisão?

  6. Qual foi a reação de Bruxelas?