Falhas de segurança deixaram milhares de sites em risco. O que aconteceu?
Duas vulnerabilidades críticas na linguagem de programação PHP levaram sites e serviços digitais de vários países a suspender temporariamente operações para instalar correções de segurança.Ver Descodificador
Falhas de segurança deixaram milhares de sites em risco. O que aconteceu?
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O que é que aconteceu nos últimos dias?
Este mês, foram descobertas duas vulnerabilidades críticas na linguagem de programação PHP que poderiam permitir a atacantes executar código remotamente nos servidores afetados, sem necessidade de autenticação. As falhas levaram ao lançamento de atualizações de segurança de emergência na quarta-feira para corrigir os problemas.
O alerta gerou preocupação entre empresas e organizações que utilizam PHP nos seus sites e aplicações. Algumas entidades optaram por desligar temporariamente os serviços, por precaução, enquanto outras avançaram com a instalação das correções para reduzir o risco de ataques.
A gravidade do caso está relacionada com a utilização generalizada desta linguagem de programação na internet, nomeadamente em sites desenvolvidos com sistemas de gestão de conteúdos como o WordPress.
Caso fossem exploradas, as vulnerabilidades poderiam permitir aos atacantes comprometer os servidores afetados, aceder a informação sensível, alterar conteúdos ou instalar código malicioso. A disponibilização das correções não elimina, por si só, o risco sendo que é necessário que os administradores atualizem os sistemas para as versões seguras.
A empresa de cibersegurança Palo Alto Networks estima que 22 milhões de plataformas foram expostas a estas vulnerabilidades.
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O que é a linguagem PHP?
A linguagem Hypertext Preprocessor (PHP, na sigla em inglês) é uma linguagem de programação utilizada, sobretudo, para desenvolver sites e aplicações web. Ao contrário de linguagens que funcionam diretamente no browser, o PHP é executado no servidor, permitindo criar páginas dinâmicas, gerir bases de dados, processar formulários e controlar as funcionalidades de um site.
Criada pelo canadiano-dinamarquês Rasmus Lerdorf, é uma das linguagens mais utilizadas na internet, estando na base de plataformas como o WordPress, que permite criar e gerir sites sem ser necessário programar tudo de raiz. Apesar de ter sido lançada em 1995, continua a ser amplamente utilizada por empresas, meios de comunicação e outros serviços online.
Proxima Pergunta: Que países foram afetados?
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Que países foram afetados?
As vulnerabilidades tiveram impacto em vários países, tanto na Europa como fora do Velho Continente, levando organismos públicos e empresas a suspender temporariamente sites e serviços digitais por precaução, enquanto preparavam a instalação das correções de segurança.
Segundo a Reuters, foram registadas interrupções na Alemanha, em França, na Bélgica, nos Países Baixos, na Finlândia e na Chéquia, entre outros países europeus.
Nos Países Baixos, foram afetados serviços como o portal governamental Overheid.nl, o Porto de Roterdão e sites de hospitais.
Na Finlândia, o centro estatal de serviços informáticos Valtori suspendeu temporariamente serviços públicos na internet, sem identificar tentativas de exploração das falhas ou indícios de violação de dados.
Fora da Europa, também foram registadas interrupções no Japão, onde alguns serviços do Ministério das Finanças, da Agência Meteorológica e da autoridade tributária foram afetados.
Nos Estados Unidos, o Internet Archive, responsável pelo Archive.org, suspendeu temporariamente o acesso ao portal para realizar trabalhos de segurança. Estas interrupções foram, em vários casos, medidas preventivas e não constituem, por si só, prova de que os sistemas tenham sido pirateados.
Proxima Pergunta: Que papel teve a IA na descoberta destas vulnerabilidades?
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Que papel teve a IA na descoberta destas vulnerabilidades?
A inteligência artificial (IA) teve um papel importante na descoberta das vulnerabilidades, ao ajudar investigadores a identificar falhas no código do PHP e a demonstrar que podiam ser exploradas para executar código remotamente.
A empresa de cibersegurança Wiz identificou várias vulnerabilidades com recurso a ferramentas de IA, enquanto a Calif, no âmbito da iniciativa “Patch the Planet”, utilizou o modelo GPT-5.6 Sol, da OpenAI, para descobrir uma falha crítica. A OpenAI também participou na investigação e na coordenação da resposta com os responsáveis pelo PHP.
O contributo da IA foi particularmente relevante porque as falhas já existiam há mais de uma década, mas demonstrar como poderiam ser exploradas exigia encadear vários erros técnicos, testar diferentes cenários e adaptar os métodos de ataque. Segundo a Wiz, os modelos de IA reduziram significativamente o tempo e a complexidade necessários para desenvolver uma exploração funcional.
Depois de identificadas, as vulnerabilidades foram comunicadas à equipa responsável pelo PHP, que preparou as correções antes da divulgação pública.
Proxima Pergunta: Que riscos representam estas vulnerabilidades para os sites e os utilizadores?
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Que riscos representam estas vulnerabilidades para os sites e os utilizadores?
As vulnerabilidades poderiam permitir que atacantes executassem código remotamente nos servidores afetados sem precisarem de autenticação. Na prática, isso poderia abrir caminho ao acesso não autorizado aos sistemas, ao roubo de dados, à alteração de conteúdos dos sites ou à instalação de software malicioso. A gravidade do risco depende, contudo, das condições de exploração e da configuração de cada sistema.
O impacto potencial é significativo devido à utilização generalizada do PHP em sites e aplicações web. Entre os sistemas que podem ser afetados estão os que utilizam versões vulneráveis da linguagem, incluindo instalações de plataformas de gestão de conteúdos.
Para reduzir o risco, os administradores devem instalar as versões corrigidas e verificar se os sistemas estão devidamente atualizados. Mas a existência das vulnerabilidades não significa, por si só, que os sites tenham sido atacados ou que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos.
Proxima Pergunta: Portugal também foi afetado?
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Portugal também foi afetado?
Portugal também esteve exposto às vulnerabilidades, levando o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) a emitir um alerta e a recomendar a atualização urgente dos sistemas que utilizam PHP. O organismo, cujos próprios sites públicos recorrem a esta linguagem de programação, chegou a tornar os serviços temporariamente indisponíveis para instalar as correções de segurança.
O CNCS iniciou ainda uma procura ativa de sites vulneráveis no ciberespaço nacional, dando prioridade ao portal Gov.pt e aos sites de entidades essenciais e importantes. O objetivo é avaliar a exposição nacional e prevenir eventuais ataques.
Até ao momento, o organismo afirma não ter recebido notificações de tentativas de exploração das vulnerabilidades em território português. Não existem, contudo, estimativas públicas sobre o número de sites potencialmente afetados no país.
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, confirmou também esta quinta-feira que o CNCS enviou recomendações a entidades públicas e privadas, incluindo a atualização dos sistemas e a suspensão temporária de serviços para corrigir as falhas. Segundo o governante, várias entidades públicas estavam a desligar temporariamente os sites para proceder às atualizações.