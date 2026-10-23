Falhas de segurança deixaram milhares de sites em risco. O que aconteceu?

O que é que aconteceu nos últimos dias? 1 de 6

Este mês, foram descobertas duas vulnerabilidades críticas na linguagem de programação PHP que poderiam permitir a atacantes executar código remotamente nos servidores afetados, sem necessidade de autenticação. As falhas levaram ao lançamento de atualizações de segurança de emergência na quarta-feira para corrigir os problemas.

O alerta gerou preocupação entre empresas e organizações que utilizam PHP nos seus sites e aplicações. Algumas entidades optaram por desligar temporariamente os serviços, por precaução, enquanto outras avançaram com a instalação das correções para reduzir o risco de ataques.

A gravidade do caso está relacionada com a utilização generalizada desta linguagem de programação na internet, nomeadamente em sites desenvolvidos com sistemas de gestão de conteúdos como o WordPress.

Caso fossem exploradas, as vulnerabilidades poderiam permitir aos atacantes comprometer os servidores afetados, aceder a informação sensível, alterar conteúdos ou instalar código malicioso. A disponibilização das correções não elimina, por si só, o risco sendo que é necessário que os administradores atualizem os sistemas para as versões seguras.

A empresa de cibersegurança Palo Alto Networks estima que 22 milhões de plataformas foram expostas a estas vulnerabilidades.