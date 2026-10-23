Cibersegurança

Falhas de segurança deixaram milhares de sites em risco. O que aconteceu?

Duas vulnerabilidades críticas na linguagem de programação PHP levaram sites e serviços digitais de vários países a suspender temporariamente operações para instalar correções de segurança.

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  1. O que é que aconteceu nos últimos dias?

  2. O que é a linguagem PHP?

  3. Que países foram afetados?

  4. Que papel teve a IA na descoberta destas vulnerabilidades?

  5. Que riscos representam estas vulnerabilidades para os sites e os utilizadores?

  6. Portugal também foi afetado?