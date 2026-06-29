Comércio

Faz compras na Temu, Shein ou outras plataformas de importação? Veja o que muda já esta quarta-feira

UE vai taxar encomendas de fora do espaço comunitário, com fim da isenção até 150 euros, para travar "concorrência desleal" de empresas chinesas como Temu ou Shein. Saiba o que vai mudar.

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  1. Em que consiste a nova lei da Comissão Europeia?

  2. Quando vai entrar em vigor a nova lei?

  3. Quanto vai custar a nova taxa aduaneira?

  4. Esta lei aplica-se a todo o tipo de produtos?

  5. A nova lei aplica-se também a ofertas entre particulares?

  6. Quando é que o consumidor terá de efetuar o pagamento das taxas?

  7. As encomendas poderão sofrer atrasos com a nova lei?

  8. Para quem reverte o dinheiro gerado pela nova taxa aplicada às encomendas?

  9. Vai continuar a ser possível fazer compras na Shein e na Temu?

  10. Porquê é que Bruxelas decidiu implementar esta medida?