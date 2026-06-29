Faz compras na Temu, Shein ou outras plataformas de importação? Veja o que muda já esta quarta-feira

Esta lei aplica-se a todo o tipo de produtos? 4 de 10

Sim, mas há uma nuance importante. A nova taxa de três euros não é cobrada por encomenda nem por artigo. Em vez disso, é aplicada por cada tipo de produto identificado na declaração aduaneira.

Para determinar quantos tipos de produto existem numa encomenda, a alfândega tem em conta três critérios: o Código Harmonizado (HS Code), que identifica a categoria da mercadoria, a descrição do produto e a sua origem. Esta classificação é designada pelas autoridades aduaneiras por “adição”.

Na prática, isto significa que uma encomenda com vários artigos iguais pode pagar apenas uma taxa de três euros, desde que todos pertençam ao mesmo tipo de produto. Por exemplo, uma compra com cinco t-shirts iguais corresponde a um único tipo de produto e, por isso, paga apenas três euros.

Já uma encomenda que inclua produtos diferentes pode estar sujeita a várias taxas. Se um consumidor comprar uma t-shirt, um par de ténis e um telemóvel, cada um destes artigos pertence a uma categoria diferente e será considerado um tipo de produto distinto. Nesse caso, a taxa total será de nove euros: três euros por cada tipo de produto.

A classificação dos produtos é feita inicialmente pelo vendedor ou pela plataforma de comércio eletrónico, com base no Código Harmonizado utilizado no comércio internacional. No entanto, essa classificação pode ser revista e validada pela Autoridade Tributária, que tem a última palavra sobre o número de tipos de produto considerados para efeitos de cobrança dos direitos aduaneiros.