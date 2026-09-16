Governo avançou proposta para taxar lucro ‘extra’ de petrolíferas. Conheça os detalhes

Como é que o Governo justifica a criação desta contribuição? 2 de 8

Na exposição de motivos que o Executivo português faz na proposta de lei, começa por afirmar que a subida recente dos combustíveis fósseis gera “impactos assimétricos na economia nacional”. Por um lado, penaliza o orçamento das famílias e pesa na estrutura de custos das pequenas e médias empresas.

Em oposição, o setor petrolífero, e em particular as atividades de extração e refinação de produtos petrolíferos, tem registado “um crescimento excecional das suas margens de lucro”, lê-se no documento. Neste sentido, o Governo aponta “lucros excedentários” a estas empresas, já que decorrem não da sua ação mas sim de “flutuações exógenas de mercado”.

Posto este cenário, o Governo defende que “os setores que beneficiam materialmente de uma conjuntura adversa contribuam de forma proporcional para mitigar os efeitos da mesma sobre os setores mais vulneráveis”. E propõe fazê-lo através desta contribuição, que define como “extraordinária e temporalmente limitada”.