Governo avançou proposta para taxar lucro ‘extra’ de petrolíferas. Conheça os detalhes
A proposta de lei foi dada a conhecer esta terça-feira. Saiba de que forma o Governo pretende aplicar a ideia de taxar os lucros extraordinários do setor do petróleo e refinação.Ver Descodificador
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O que é a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero?
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Como é que o Governo justifica a criação desta contribuição?
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Sobre que entidades incide a CSTSP?
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Como funciona a contribuição?
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A taxa vai incidir sobre atividades que são executadas somente em Portugal ou sobre toda a atividade das empresas abrangidas?
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Para que vai servir o montante angariado?
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Desde quando tem vindo a ser preparada esta contribuição?
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Que medida semelhante foi lançada em 2022, a nível europeu, e de que forma foi aplicada em Portugal?
Governo avançou proposta para taxar lucro ‘extra’ de petrolíferas. Conheça os detalhes
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O que é a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero?
A Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero (CSTSP) é uma contribuição proposta pelo Governo com o objetivo de arrecadar receita junto dos setores considerados mais beneficiados com a subida recente dos preços dos combustíveis, de forma a poder financiar medidas de apoio aos mais afetados com esta mesma circunstância.
Proxima Pergunta: Como é que o Governo justifica a criação desta contribuição?
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Como é que o Governo justifica a criação desta contribuição?
Na exposição de motivos que o Executivo português faz na proposta de lei, começa por afirmar que a subida recente dos combustíveis fósseis gera “impactos assimétricos na economia nacional”. Por um lado, penaliza o orçamento das famílias e pesa na estrutura de custos das pequenas e médias empresas.
Em oposição, o setor petrolífero, e em particular as atividades de extração e refinação de produtos petrolíferos, tem registado “um crescimento excecional das suas margens de lucro”, lê-se no documento. Neste sentido, o Governo aponta “lucros excedentários” a estas empresas, já que decorrem não da sua ação mas sim de “flutuações exógenas de mercado”.
Posto este cenário, o Governo defende que “os setores que beneficiam materialmente de uma conjuntura adversa contribuam de forma proporcional para mitigar os efeitos da mesma sobre os setores mais vulneráveis”. E propõe fazê-lo através desta contribuição, que define como “extraordinária e temporalmente limitada”.
Proxima Pergunta: Sobre que entidades incide a CSTSP?
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Sobre que entidades incide a CSTSP?
A contribuição incide sobre entidades que respeitem os seguintes critérios, cumulativamente:
- Empresas que são sujeitos passivos de IRC em Portugal (residentes e não residentes com presença relevante em território português)
- Empresas que desenvolvem atividades nos setores do petróleo bruto e da refinação, ou seja, que geram pelo menos 37,5% do seu volume de negócios em atividades económicas dos setores da extração ou refinação de petróleo
A medida parece deixar de fora, para efeitos de elegibilidade, as atividades de armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de petróleo e produtos de petróleo, afirmam Joana Alves de Abreu, Counsel da Pérez-Llorca e Martim Teixeira, sócio da Pérez-Llorca.
Contudo, uma vez preenchido o limiar de 37,5%, a base tributável parece passar a abranger a totalidade do lucro tributável da empresa, podendo incluir resultados gerados nessas outras atividades, caso a empresa as desenvolva de forma integrada, concluem.
Proxima Pergunta: Como funciona a contribuição?
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Como funciona a contribuição?
A CSTSP é uma taxa de 33% aplicável aos lucros excedentários apurados em 2026, aplicando-se apenas nesse exercício.
Os lucros excedentários são aqueles que, no período de tributação iniciado em 2026, excedam o correspondente a 20% de aumento sobre a média dos lucros tributáveis de 2024 e 2025.
A estes lucros deve somar-se outra quantia, que consiste na diferença positiva, caso exista, entre dois tipos de lucro tributável: o primeiro, apurado ao aplicar um método chamado FIFO (First In First Out) aos produtos petrolíferos consumidos na atividade de refinação; o outro, determinado com base na aplicação do método de custeio adotado na contabilidade.
Proxima Pergunta: A taxa vai incidir sobre atividades que são executadas somente em Portugal ou sobre toda a atividade das empresas abrangidas?
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A taxa vai incidir sobre atividades que são executadas somente em Portugal ou sobre toda a atividade das empresas abrangidas?
De acordo com Joana Alves de Abreu, Counsel da Pérez-Llorca e Martim Teixeira, sócio da mesma sociedade de advogados, a proposta de lei não limita a aplicação da contribuição aos lucros apurados com a atividade desenvolvida em território português de entidades abrangidas sediadas em Portugal.
Os advogados da Pérez-Llorca entendem que a contribuição incide sobre os lucros excedentários apurados no exercício de 2026, ou seja, a parte do lucro tributável de IRC – o que até pode incluir lucro obtido com outras atividades – que exceda o correspondente a 20% de aumento em relação à média dos lucros tributáveis de IRC registados em 2024 e 2025, independentemente da geografia onde é gerado.
Proxima Pergunta: Para que vai servir o montante angariado?
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Para que vai servir o montante angariado?
Esta contribuição “tem por finalidade compensar os encargos públicos” que decorrem da mitigação do impacto “da subida anómala dos preços dos combustíveis” assim como de estabilização do mercado, lê-se na proposta.
As receitas geradas pela CSTSP vão ser geridas pelo Fundo Ambiental e pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, que as destinarão ao financiamento de medidas destinadas a apoiar as famílias, os setores dos transportes, as associações humanitárias de bombeiros e as entidades do setor social, bem como a apoiar os clientes empresariais dos combustíveis fósseis, do setor dos transportes de mercadorias e do setor dos transportes de passageiros com obrigações de serviço público.
Proxima Pergunta: Desde quando tem vindo a ser preparada esta contribuição?
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Desde quando tem vindo a ser preparada esta contribuição?
A 3 de abril, um grupo de cinco Estados-membros, no qual se incluía Portugal, apresentou uma carta à Comissão Europeia na qual defendia uma tributação a nível europeu sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, invocando a contribuição temporária de solidariedade que foi aplicada em outubro de 2022, face ao aumento abrupto dos preços da energia na altura.
O grupo é também constituído pela Alemanha, Espanha, Itália e Áustria.
Na carta, os países escreviam que esta taxa “enviaria uma mensagem clara de que aqueles que lucram com as consequências da guerra devem fazer o seu papel para aliviar os encargos sobre a população em geral”. Além disso, defendiam que “valia a pena considerar” se e como é que os lucros obtidos por multinacionais do setor do petróleo podem ser cobertos, de uma forma mais direcionada do que o foram em 2022.
Dos defensores da medida, apenas Portugal avançou. A 31 de julho, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a criação desta contribuição.
Proxima Pergunta: Que medida semelhante foi lançada em 2022, a nível europeu, e de que forma foi aplicada em Portugal?
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Que medida semelhante foi lançada em 2022, a nível europeu, e de que forma foi aplicada em Portugal?
Em 2022, em plena crise energética motivada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, foi aprovada pela União Europeia uma contribuição temporária de solidariedade sobre os lucros excedentários das empresas dos setores do petróleo, gás, carvão e refinação. Na altura, estava em funções o Governo de António Costa.
A medida aplicava-se a empresas com pelo menos 75% do volume de negócios nessas atividades e incidia sobre os lucros tributáveis de 2022 e/ou 2023 que ficassem mais de 20% acima da média dos quatro exercícios iniciados entre 2018 e 2021. A taxa mínima fixada por Bruxelas foi, igualmente, de 33%.
O regulamento deu margem aos Estados para não aplicarem literalmente esta contribuição, desde que adotassem medidas nacionais equivalentes com objetivos semelhantes e com receita comparável ou superior à estimada no modelo europeu.
Além disso, as verbas arrecadadas tinham de ser canalizadas para finalidades específicas, nomeadamente apoios a consumidores finais de energia, em especial famílias vulneráveis, medidas de redução do consumo, apoio a empresas intensivas em energia condicionado a investimento em descarbonização, e projetos destinados a reforçar a autonomia energética europeia. A medida teve natureza excecional e temporária e o capítulo do regulamento relativo a esta contribuição vigorou até 31 de dezembro de 2023.
Portugal não aplicou diretamente o modelo europeu, mas transpôs esse princípio para a Lei n.º 24-B/2022, publicada a 30 de dezembro de 2022, que regulamentou as contribuições de solidariedade temporárias sobre os setores da energia e da distribuição alimentar. A medida acabou por ser batizada de contribuição de solidariedade temporária (CST) e a única energética sobre a qual a taxa incidiu foi a Galp.
A contribuição de 2022 gerou receitas de cerca de 8,3 milhões de euros nesse ano e em 2023, um montante inferior ao esperado. A Galp tinha estimado, inicialmente, um encargo de 100 milhões de euros, tendo aprovisionado 53 milhões para fazer face à taxa em Portugal e Espanha em 2022 e no ano seguinte.