Governo pode recorrer à requisição civil na greve geral? Sete respostas para perceber o que está em causa

Prevista desde 1974, a requisição civil é uma figura a que os governos podem recorrer para assegurar “o regular funcionamento de serviços essenciais de interesse público ou de setores vitais da economia nacional”, cuja “paralisação momentânea ou contínua acarretaria perturbações graves da vida social, económica e até política em parte do território num setor da vida nacional ou numa fração da população”, de acordo com o decreto-lei que a criou.

Esse diploma deixa claro também que a requisição civil tem um caráter excecional e só pode ser aplicada em “circunstâncias particularmente graves”.

A requisição civil pode ter por objeto a prestação de serviços (individual ou coletiva), a cedência de bens móveis ou semoventes, a utilização temporária de quaisquer bens, os serviços públicos e as empresas públicas de economia mista ou privadas.

No caso da greve geral desta quinta-feira, a aplicar-se a requisição civil, o Governo poderia exigir, por exemplo, a prestação de serviço pelos trabalhadores para garantir a satisfação das necessidades consideradas impreteríveis.