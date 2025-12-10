Greve geral

Governo pode recorrer à requisição civil na greve geral? Sete respostas para perceber o que está em causa

Requisição civil está na lei desde 1974. Caso os serviços mínimos fixados para esta greve não sejam cumpridos, Governo pode recorrer a esta figura. O ECO explica tudo.

  1. O que é a requisição civil?

  2. Como é que a requisição civil é aplicada?

  3. Quem pode ser requisitado?

  4. Quanto recebem os trabalhadores requisitados?

  5. Quantas vezes já se recorreu a esta figura?

  6. Desta vez, o Governo já admitiu recorrer à requisição civil?

  7. Afinal, o que explica a greve desta quinta-feira?