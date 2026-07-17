Governo quer fixar margens dos combustíveis se houver ‘distorções’. Pode mesmo?

O que é que o ministério do Ambiente e Energia quer investigar em relação aos preços dos combustíveis? 1 de 6

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, começou por afirmar no primeiro dia de julho que não vê “razão de ser” para “os preços do combustível não estarem a descer com a mesma velocidade com que subiram”, colocando em causa a forma como estes espelham os movimentos das cotações de produtos petrolíferos no mercado.

Neste sentido, o Governo pediu à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) uma análise aos movimentos dos preços dos combustíveis. Cerca de uma semana depois, acrescentou que havia também pedido à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que analisasse a evolução dos preços.

Esta quinta-feira, o Jornal de Notícias noticia que o Governo exigiu, numa carta enviada ao presidente da ERSE a 14 de julho, Pedro Verdelho, que o regulador apresentasse um estudo sobre os movimentos nos preços, num prazo de 20 dias úteis.

Nessa carta, a que o ECO/Capital Verde teve acesso, a ministra afirma que caso sejam encontradas “distorções” ao regular funcionamento do mercado e suscetíveis de comprometer a proteção dos consumidores, o regulador deve ponderar “a apresentação de proposta de fixação excecional de margens máximas em qualquer uma das componentes comerciais que formam o preço de venda ao público”.

O ministério da Energia solicita a elaboração de um estudo “que determine se os preços dos combustíveis rodoviários praticados em Portugal têm acompanhado a evolução das cotações internacionais”, do petróleo, gasóleo e gasolina. Este estudo deverá comparar, no mínimo ao longo dos últimos dois anos, a evolução das cotações, do preço eficiente e dos preços de venda médios praticados; a velocidade e simetria da repercussão nos PVP das subidas e das descidas das cotações internacionais; e, finalmente, a evolução dos desvios entre os PVP e os preços eficientes, por segmento da cadeia de valor.

Além disto, a governante pede um reforço na transparência – quer receber sugestões de medidas concretas que o permitam, tanto da parte da ERSE como pela Direção Geral da Energia e Geologia e ENSE. Além disso, exige uma explicação detalhada, em linguagem acessível ao público, do processo de formação dos preços.

A associação que representa as empresas do setor dos combustíveis (Epcol) considerou esta quinta-feira, em declarações à Lusa, que a solicitação da ministra é “uma redundância”. “A ministra está, de facto, a pedir uma coisa que já é função da ERSE, é uma das obrigações da ERSE e é desempenhada”, afirmou. “É isso que a ERSE faz semanalmente, ao analisar tudo isto, e nunca encontrou nada”, acrescentou.

Na carta enviada à ERSE, a ministra refere ainda que pediu uma fiscalização à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) sobre os preços dos combustíveis praticados nos postos, face ao que é reportado no Balcão Único de Energia.