Combustíveis

Governo quer fixar margens dos combustíveis se houver ‘distorções’. Pode mesmo?

O Governo levantou a hipótese de fixação de margens nos combustíveis. O que diz a lei e como têm evoluído os valores cobrados na bomba face ao "preço eficiente" calculado pelo regulador.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é que o ministério do Ambiente e Energia quer investigar em relação aos preços dos combustíveis?

  2. As margens dos combustíveis podem ser fixadas?

  3. O que é monitorizado ao dia de hoje?

  4. Já alguma vez foram fixadas margens?

  5. Como é que os preços dos combustíveis têm evoluído?

  6. O que dizem as análises mais recentes publicadas pelo regulador sobre os preços praticados?