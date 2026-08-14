Plano para a habitação

Governo quer mercado de arrendamento mais flexível. Conheça as propostas

Governo apresentou as suas propostas para alterar a lei do arrendamento, introduzindo mudanças nas rendas antigas, nas atualizações dos valores e nos despejos. Proposta de lei vai à Assembleia.

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  1. Como é que o Governo quer dinamizar o mercado de arrendamento?

  2. Mantêm-se os limites à fixação das rendas nos novos contratos?

  3. Quantas meses de rendas antecipadas e caução podem ser pedidas?

  4. Ao fim de quanto tempo é que o senhorio pode avançar com ação de despejo?

  5. As comunicações com os inquilinos têm de ser sempre através de carta registada?

  6. As rendas antigas vão passar para o novo regime de arrendamento?

  7. E quem tem mais de 65 anos, os contratos transitam para o novo regime?

  8. O proprietário pode exigir que o inquilino desocupe o imóvel para fazer obras?

  9. Qual o valor da indemnização em caso de denúncia?

  10. A nova proposta de lei é definitiva?