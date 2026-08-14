Governo quer mercado de arrendamento mais flexível. Conheça as propostas

Como é que o Governo quer dinamizar o mercado de arrendamento? 1 de 10

O Governo entregou à Assembleia da República “uma proposta de autorização legislativa para alteração, tanto a nível substantivo como processual, do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) e da legislação conexa”. O Executivo quer “rever o regime do arrendamento urbano, assegurando que, em caso de cessação do contrato, o senhorio possa recuperar, através de um procedimento judicial equitativo, a detenção do locado de forma célere”.

As propostas seguem quatro eixos. Em primeiro lugar, o Executivo propõe um reforço da autonomia privada na definição do conteúdo do contrato, de modo a permitir a criação de um mercado mais atrativo para a oferta de arrendamento.

Em segundo lugar, quer facilitar a resolução do contrato de arrendamento em caso de inadimplemento das obrigações dele emergentes, quando há incumprimento no pagamento das rendas. O Executivo quer ainda promover a transição dos contratos com rendas antigas para o novo regime.

Em terceiro lugar, o Governo pretende alterar o regime processual aplicável ao procedimento especial de despejo e às ações declarativas comuns de despejo, para eliminar entraves burocráticos aos despejos.

Em quarto e último lugar, o Executivo defende que a responsabilidade social cabe ao Estado e não aos privados.