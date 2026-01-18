Governo quer mudar despedimentos. Sete respostas sobre o que vem aí

O Governo quer simplificar os despedimentos? 1 de 7

Neste momento, o Código do Trabalho prevê que, nos processos de despedimento por justa causa, as microempresas (empregadores com menos de dez trabalhadores) podem ser dispensadas de certas formalidades de comunicação aos representantes dos trabalhadores.

No entanto, no anteprojeto de revisão da lei laboral que o Governo apresentou de julho, foram postas em cima da mesa duas grandes mudanças:

Primeiro, o Executivo propôs alargar esse regime excecional às pequenas (entre dez e 50 trabalhadores) e médias empresas (50 a 250 trabalhadores), isto é, à generalidade das empresas nacionais ;

E defendeu que, neste regime excecional, não devem ser dispensadas apenas as formalidades de comunicação. Antes, devem ser dispensadas todas as regras previstas no artigo relativo à instrução, o que abriria a porta a que estes empregadores não tivessem de apresentar as propostas requeridas pelo trabalhador, nem ouvir as testemunhas (até dez) por este apresentadas, durante o processo disciplinar.

A proposta foi, no entanto, atacada pelos representantes dos trabalhadores, o que levou o Governo a ajustá-la, numa tentativa de aproximação à UGT.

Numa versão revista do anteprojeto, o Governo deixa cair o alargamento desse regime excecional às médias empresas. Ou seja, mantém-se a proposta de simplificar os despedimentos, mas “apenas” para as micro e pequenas empresas.