Governo quer “reequacionar” regras do trabalho nas plataformas. É isto que pode mudar

As regras do trabalho nas plataformas é um dos pontos que o Governo quer mudar, no âmbito da revisão da legislação laboral.

“Vejam o caso das plataformas digitais, vejam o motorista que está com todas as aplicações ligadas ao mesmo tempo, que é o que ele faz, e às quatro da tarde responde a uma, às quatro e cinco responde a outra e às cinco da tarde responde ainda a outra”, consoante a que “dá melhores preços. Deverá a sua relação ser qualificada como um contrato de trabalho quiçá com as três plataformas?”, atirou, ainda esta semana, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, em declarações aos jornalistas.

A governante defendeu, assim, o anteprojeto de revisão da lei do trabalho, que, nomeadamente, “reequaciona” estas regras.

E fá-lo de várias maneiras. Uma delas é incluindo os indícios de subordinação entre estafetas e plataformas digitais no mecanismo de presunção de trabalho previsto para a generalidade das situações e ajustando esses indícios.

Por outras palavras, os indícios considerados nas demais relações de trabalho (como o facto de os instrumentos de trabalho pertencerem ao beneficiário da atividade e de ser paga “com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de atividade”) passam a ser avaliados na relação entre estafetas e plataformas.

Além disso, constitui “indício adicional de existência de contrato de trabalho a presença de restrições à autonomia organizativa do prestador decorrente da ponderação dos seguintes factos”, refere a proposta do Governo:

Restrições à liberdade de aceitação de tarefas pelo prestador da atividade;

pelo prestador da atividade; Escolha dos clientes pelo beneficiário da atividade.