Mudanças na lei laboral

Governo quer “reequacionar” regras do trabalho nas plataformas. É isto que pode mudar

Ministra defende reforma da lei laboral que "reequaciona" regras do trabalho nas plataformas. Afinal, que mudanças estão na calha? O ECO explica, em sete respostas.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Os estafetas podem ser reconhecidos como trabalhadores das plataformas?

  2. Que indícios de subordinação são esses?

  3. O Governo quer mudar esses indícios?

  4. Os novos indícios aplicam-se a qualquer estafeta?

  5. Limitam-se estafetas com potencial contrato?

  6. E os intermediários podem ser reconhecidos como empregadores?

  7. Quando é que as mudanças entram em vigor?