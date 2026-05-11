Energia

Governo quer taxar lucros ‘extra’ na energia. Tudo o que precisa de saber sobre o plano, o histórico e as reações

O Governo quer avançar com o imposto sobre os lucros extraordinários da energéticas com a guerra, com o aval de Bruxelas e apesar da discordância do FMI e das empresas. Veja o que está em causa.

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  1. O que é que o Governo anunciou?

  2. Qual é o racional?

  3. O que fez a Europa em 2022?

  4. E Portugal, como é que implementou o imposto?

  5. Quais foram os resultados nessa altura?

  6. Quais são as posições das instituições internacionais?

  7. Como é que as energéticas estão a reagir?

  8. O que dizem os analistas?